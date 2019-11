Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större nyhetshändelser i Trelleborgs kommun.

I Landskrona kommun ska en man blivit misshandlad vid en konferensanläggning.

Skåne

Polisen larmades till en konferensanläggning i Glumslöv vid 01-tiden. Där ska okända personer ha gett sig på en man i 20-årsåldern, som fick föras till sjukhus med ambulans. Ingen misstänkt har gripits.

Sent på fredagskvällen fick polisen in två anmälningar om inbrott från Lönsboda i Osby kommun. I båda fallen handlar det om villor där någon tagit sig in, men det är oklart om det handlar om samma gärningsperson eller om något stulits från adresserna.