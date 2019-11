Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större nyhetshändelser i Trelleborgs kommun.

I Malmö utreder polisen ett misstänkt mord sedan en kvinna hittats död i en bil.

Skåne

En stor polisinsats har pågått under natten i södra Malmö sedan en kvinna hittats livlös i en bil. Polis larmades till en adress i Hyllie vid 21-tiden på torsdagen och senare meddelade polisen via sin sajt att kvinnan var avliden. En förundersökning gällande misstänkt mord har inletts, men polisen har ingen misstänkt. Därför efterlyser man iakttagelser som allmänheten kan ha gjort i området under torsdag eftermiddag och kväll.

– Platsen är vid köpcentrumet Emporia och Malmö Arena, så det är relativt mycket folk i rörelse där en kväll, säger Thomas Söderberg, vakthavande befäl vid polisen i region Syd, till Aftonbladet.

Flera skott ska ha avlossats mot ett bostadshus i norra Kristianstad. Polisen fick in samtal om händelsen strax före midnatt. På platsen hittades tomhylsor samt skotthål i ett fönster, men ingen person kom till skada. Under natten fanns ingen misstänkt gripen.