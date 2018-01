I Borrby ska en okänd gärningsperson ha gjort inbrott i en bostad.

En man ska ha hotat två kvinnor i Höör med ett knivliknande föremål.

Skåne

Polisen fick in en anmälan om inbrottet vid 03.30-tiden på söndagen. En okänd person ska ha tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta, uppger polisen via sin hemsida. Om personen fick med sig något stöldgods är okänt.

En man greps i Höör sedan han ska sökt upp två kvinnor i en bostad vid 23-tiden på lördagen och hotat dem med ett knivliknande föremål. Mannen, som är i 40-årsåldern, anhölls senare för olaga hot.