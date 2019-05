Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

En lugn natt i Trelleborg med omnejd, utan några större nyhetshändelser.

I Malmö blev en man nedtvingad i en källare och krävd på pengar.

Skåne

En man i Malmö mötte upp en kvinna som han stämt träff med via internet. Men kvinnan kom inte själv, utan hade med sig sällskap. Mannen ska ha blivit nedtvingad i en källare och knivhotad av tre män. I samband med detta ska han krävts på pengar, uppger polisen via sin hemsida. När mannen släpptes fri slog han larm till polisen, som under natten kunde gripa två män och en kvinna.