Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Kille rånad av tre gärningsmän. Öresundsbron avstängd under natten. Bombtekniker till Malmö.

SKÅNE

En person har blivit rånad av tre gärningsmän i centrala Skurup under natten mot onsdagen.

– Det är en yngre kille som har blivit av med mobiltelefon och lite kort och grejer, säger Magnus Svall, befäl vid kriminaljouren i Ystad.

Polisen har ingen gripen för brottet. Målsägande ska inte ha fått några fysiska skador vid rånet.

På grund av hårda vindar fick Öresundsbron stängas under natten mot onsdagen. Det började med att tunga fordon avråddes från att köra över bron. Men vid tretiden på natten stängdes bron av helt i båda riktningar.

Vid klockan sju är bron åter igen öppen, men vindkänsliga fordon uppmanas inte köra över.

På väg 23 utanför Hästveda körde en bilist in i en nedfallen lyktstolpe under natten. De två personer som färdades i bilen kunde själva ta sig ur fordonet. Region Skåne uppger under natten att de fick lindriga skador.

Polisens bombtekniker kallades under natten till Malmö. En detonation har skett och två bilar blev skadade. Plasten är avspärrad.