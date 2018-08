Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en lugn natt i Skåne.

Tre okända män observerades under natten bryta sig in i ett utrymme bakom en bankomat på Toppengallerian i Höllviken.

– När vi kommer dit så har de lämnat, så patrullen gör en spårsäkring, säger Kim Hild, presstalesperson på polisregion Syd.

Innehållet i två insättningsautomater är tömda, vilket värde pengarna har är oklart. Polisen har upprättat en anmälan om stöld men har ingen gripen eller misstänkt.

En man i 25-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus efter en singelolycka mellan Vanstad och Anklam i Sjöbo kommun på lördagskvällen. Mannens skador är allvarliga. Enligt uppgifter till polisen låg bilen på taket ute på en åker.

Larmet om olyckan kom till SOS vid 21.19 på lördagen. Bilen bärgas från olycksplatsen och polisen misstänker till en början inget brott bakom olyckan.

En berusad man tog sig under natten in på en balkong och in i en lägenhet i centrala Hässleholm.

Varken mannen, eller någon han känner, bor på adressen och han omhändertogs av polisen för fylla. Mannen är misstänkt för hemfridsbrott.

Sent på lördagen skedde en singelolycka i Svedala, nära Aggarp.

Enligt polisen verkar det som att det berörda fordonet kört på en sten. I bilen fanns tre personer och alla tre fick föras med ambulans till sjukhus, enligt SOS. Det är okänt hur pass skadade de är.

Polisen grep under natten två män misstänkta för olaga intrång och försök till stöld i Åkarp. Polisen larmades till platsen då någon misstänkte att det pågick en dieselstöld på en byggarbetsplats. Händelsen syns på en kamera, enligt polisen.