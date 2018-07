Här är nattens händelser i Skåne

Polisen i Kristianstad och Ystad meddelar att det har varit en väldigt lugn natt i Skåne.

Sverige

Fem personer från nazistiska NMR har gripits i Visby i natt, misstänkta för hets mot folkgrupp och ofredande, rapporterar Expressen med flera medier.

– En inringare hade gått efter ett 20–30-tal NMR:are. De har gått från hamnen upp till Donners plats, där ska de ha skrikit ”sieg heil” och ofredat några målsäganden, säger Patrik Romehed, stationsbefäl, till tidningen.

– De ska förhöras, parallellt med det här pågår en förundersökning med vittnesförhör och dylikt.

Det är den senaste i en rad liknande händelser under Almedalsveckan.

Flera män, utpekade som NMR:are, har gripits misstänkta för bland annat misshandel. Centerledaren Annie Lööfs tal avbröts av skanderande åhörare som också tros ha varit nazister.

– Det här skulle vara ett demokratiforum, och så kommer sådana här. Nej! kommenterade statsminister Stefan Löfven i torsdags. (TT)

En luftballong landade mitt i ett villaområde i Tallkrogen i södra Stockholm på fredagskvällen. På en videoinspelning syns ballongen stryka tätt över hustaken medan någon lustigkurre från marken hörs ropa till passagerarna och fråga om de vill ha kaffe.

Ballongen nuddade några träd på väg ned, men landningen gick ändå bra. Ballongen kunde ta mark på ett litet gräsparti mellan en telefonledning och en träddunge. Enligt räddningstjänsten ska ingen ha skadats fysiskt vid incidenten. (TT)

Världen

Tiden är begränsad för att få ut de instängda fotbollspojkarna uppger räddningspersonal i Thailand.

Den 25-årige tränaren har skickat ut ett brev med dykarna där han ber de anhöriga om ursäkt. Han lovar också att han ska ta väl hand om barnen.

Pojkarna i åldrarna 11 till 16 år har varit instängda i det översvämmade grottsystemet i två veckor. Ett team av militärer, poliser och frivilliga arbetar dygnet runt för att få ut dem. (TT)

En av de misstänkta för terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016 – den svenske medborgaren Osama Krayem – kan ha kopplingar till ett av de mer ökända terrormorden i Syrien, då en jordansk pilot brändes till döds.

Krayem, som har syriskt ursprung, greps i Belgien 2016 och tros ha medverkat i attackerna i Paris, då 130 personer dödades, och i Bryssel, där 32 personer dödades. Terrorrörelsen IS har sagt sig ligga bakom dåden i de båda länderna.

Nu kopplar utredare honom till mordet på en jordansk pilot 2015.

– Vi har kunnat konstatera att han var där, säger en källa nära den belgiska utredningen till AFP.

Piloten togs till fånga av IS efter att hans plan störtat i Syrien under ett uppdrag i december 2014. Han "avrättades" i början av 2015. I en film som IS släppte får man se hur han bränns till döds. Jordanien svarade med fler flygräder samt med att avrätta två dödsdömda jihadister.

Enligt den belgiska tidningen La Derniere Heure har polisen identifierat Krayem som aktiv i dödandet av piloten. (TT)