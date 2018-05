Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Förseningar i tågtrafiken och misshandel i Kristianstad.

Skåne

Förseningar och delinställda avgångar det kommande dygnet, så låter prognosen från Trafikverket. Det är ett spårfel i Arlöv som ställer till det på Södra stambanan och Västkustbanan under fredagen.

Spårfelet gör att endast ett spår är farbart mellan Arlöv och Åkarp, i Skåne. Tågstationer som påverkas av problemen är bland annat Trelleborg, Hyllie, Malmö C, Lund C och Helsingborg C.

Förhoppningen är att tågtrafiken ska vara i gång som vanligt igen tidigt på lördag morgon.

Polisen larmades på natten mot fredagen till Örkelljunga. Där har någon eller några skurit upp kapellet på en lastbil och tagit sig in i lasten. Det är oklart om, och vad, som har stulits.

En man är gripen misstänkt för misshandel utanför Arkelstorp, Kristianstads kommun. Misshandeln ska ha skett på torsdagen och varit riktat mot en annan man. Polisen säger att de kommer jobba vidare med ärendet under fredagen.