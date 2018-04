Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Män avlidna i bostadsbränder i Ängelholm och Rödeby. Bilbränder i Malmö och Lund.

Skåne

Sent på lördagskvällen, klockan 22.20, kom larm om rökutveckling från ett hus på Sidogatan i Ängelholm. Räddningstjänst och polis skickades till platsen där en man och en kvinna ska ha befunnit sig i bostaden när det började brinna.

Kvinnan kunde ta sig ut själv. Mannen togs ut av räddningstjänstpersonal, men han avled, uppger polisen.

En bil ska ha åkt av vägen, in i en stolpe och sedan in i en trädgård och där in i ett träd under natten till söndagen. SOS Alarm fick uppgift om händelsen i Lönsboda klockan 01.40.

Räddningstjänst och ambulans åkte till platsen. Bilföraren, som är i 20-årsåldern, var ensam i bilen och han fördes till sjukhus med ambulans.

– Vi misstänker honom för rattonykterhet och vårdslöshet i trafik, säger Martin Larsson, jourförundersökningsledare vid polisen i sydvästra Götaland.

Strax före klockan 01 kom larm om att tre personbilar brann på en parkeringsplats vid Hårds väg i Rosengård i Malmö. Ingen person ska ha skadats fysiskt vid branden, enligt polisen som gjorde anmälningar om skadegörelse genom brand.

Även i Lund ska en bil ha brunnit. Polisen fick larmet från Klostergården klockan 05.01. Ingen person ska ha skadats där heller.