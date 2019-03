Hamnavtal klart – strejken avblåst

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Den hotande strejken i Sveriges hamnar är avblåst. Parterna kom överens sent på tisdagseftermiddagen.

Vid 17.30-tiden på tisdagen, bara några timmar innan storstrejken skulle ha inletts i Sveriges hamnar, meddelade parterna att de accepterat medlarnas bud och att strejken är avblåst.

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har kommit överens om ett så kallat andrahandsavtal. Det innebär att innebär att anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare fortsatt regleras i kollektivavtalet med Transportarbetareförbundet, men att Svenska Hamnarbetarförbundet kan delta i lokala förhandlingar.

Facket ser avtalet som en stor framgång.

– Jag är lite tagen för jag vet hur många medlemmar som har offrat så mycket de senaste veckorna, och i vår historia, för att vi skulle kunna uppnå detta, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot på Svenska Hamnarbetarförbundet, till DN.

Även arbetsgivarna är nöjda: ”Arbetet i hamnarna kan återgå till det normala”, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Inom industrin är lättnaden stor att strejkhotet mot hamnarna är borta.

”Vi är nöjda att arbetsfreden nu är säkrad i hamnarna och att basindustrin kan koncentrera sig på att skeppa ut sitt gods via hamnarna under normala förhållanden”, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, i ett pressmeddelande.