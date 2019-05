En anhållen för mordförsök i Broby

En man i 50-års åldern försökte köra på en person i Broby med sin bil. Nu sitter han anhållen för mordförsök.

På grund av utredningsläget vill polisen i nuläget inte gå ut med några detaljer i ärendet, mer än att mannen ska försökt köra på en annan person med en bil.

– Vi har klassat det som mordförsök. Jag kan inte säga mer om ärendet just nu. Vi kommer inte att hålla några mer förhör under natten utan vi kommer att fortsätta under lördagen, säger Peter Frostlund, inre befäl vid polisen i Kristianstad vid klockan 04.

Enligt polisen ska själva gripandet gått lugnt till. Händelsen inträffade runt klockan 22.30 på fredagskvällen.