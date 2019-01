Vår gräns är ”ofattbart underbemannad” – dags att prioritera vår säkerhet nu?

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Svart arbetskraft, internationella stöldligor och potentiella terrorister passerar gränsen, utan att gränspolisen kan göra något. Är det kanske dags att prioritera svenska medborgares säkerhet nu?

”Vi måste ha ordning och reda vid våra gränser”, sa Stefan Löfven när den inre gränskontrollen infördes under 2015. Men i onsdags förra veckan konstaterade Robert Lindström, polisinspektör vid gränspolisenheten i Stockholm: ”Jag kan säga så här: Vi har allt annat än kontroll”.

Gränspolisen har inte resurser för att fullfölja uppdraget. Och nu är läget är så allvarligt att man har slagit larm till justitiedepartementet. Svart arbetskraft, internationella stöldligor och potentiella terrorister passerar gränsen, utan att gränspolisen kan göra något, menar Lindström.

Under onsdagen förra veckan reste exempelvis åtta uzbeker in på turistvisum i Sverige. De hade landat i Litauen dagen innan och menade nu att de skulle hälsa på en kompis i Rinkeby och åka hem samma kväll. Men enligt Lindström är det lögner. Lögner som dessutom används frekvent för att ta sig in i Sverige.

Men gränspolisen står handfallna. För att göra en ordentlig kontroll måste polisen hålla förhör. De hinner inte. Det saknas lokaler, datorer och passläsare.

Många flyktingar kommer från just Uzbekistan. Ungefär 2 000 uzbeker tar sig varje år in i Sverige på samma sätt. Enligt Migrationsverket var uzbeker den åttonde vanligaste gruppen som sökte asyl i Sverige förra året. Just nu står flera medborgare från Uzbekistan med kopplingar till Strömsund åtalade för terrorbrott. Rakhmat Akilov som utförde terrordådet på Drottninggatan var från Uzbekistan. De två personer som nyligen avslöjades arbeta i polisens skyddsklassade lokal på Arlanda var uzbeker.

Huvudskyddsombudet Ulf Rydström kallar situationen för ”ofattbart underbemannad”. Kvällsposten har tidigare rapporterat om den svidande rapporten från EU-kommissionen som kom förra året då Sveriges gränskontroll, enligt en källa inom Gränspolisen, beskrevs som ”rena Kalle Anka-verksamheten”.

Borde således inte regeringen tillsätta massiva resurser för att kontrollera gränsen? Vad avser de att göra? När larmet gick till justitiedepartementet kom svaret: ”Vi kan inte kommentera en enskild medarbetares obekräftade uppgifter. Vi förutsätter att Polismyndigheten utför arbetet med de återinförda kontrollerna vid inre gräns [...]."

Nej, när den svenska gränsen läcker som ett såll – och gör så att stöldligor och potentiella terrorister obehindrat kan passera den – så lovar Stefan Löfvens regering i stället guld och gröna skogar. I stället för att skydda medborgare från potentiellt farliga individer får vi en familjevecka.

Vilka andra länder har en sådan slapphänt inställning till den nationella säkerheten? I exempelvis Norge ser man allvarligt på Sveriges problem, där man nu är rädd att den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige ska spilla över gränsen. ”Sverige har en av Europas största jihadistiska miljöer i förhållande till befolkningen. [...] Sverige också ett av de länder som har störst potential för fortsatt tillväxt i islamistiska miljöer, eftersom problemen med utanförskap är så stora och motåtgärderna är färre än i många andra europeiska länder”, säger Thomas Hegghammer, forskare vid FFI (Doku den 11 januari)

För helt ärligt. När gränspolisen säger att de inte klarar sitt uppdrag, innebär det att regeringen inte gör det. Regeringen måste se till att det är ordning vid den svenska gränsen. Gränspolisen måste ges kraftigt ökade resurser omgående.