Ta säkerhetsskandalen på allvar

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

En skandal har uppdagats inom Försvarsmakten, då en obehörig person under 20 års tid arbetat i olika befattningar. Så ska det inte kunna gå till.

1999 stängs en man av från en förberedande officerskurs i Enköping. Det har framkommit att han lämnat oriktiga uppgifter om sin gymnasiebehörighet.

I veckan (12/1) avslöjar Dagens Nyheter att mannen trots detta och med falska meriter som grund fortsatt att jobba inom Försvarsmakten och i närliggande verksamheter. Under 20 års tid har han innehaft en rad olika positioner och roller, däribland kapten under insatser i Kosovo och major i Afghanistan, utan att ha någon verklig behörighet eller kvalifikationer. Under flera år har mannen arbetat på militärens underrättelsetjänst Must, där han haft ansvar för känsliga informationssystem som signalskyddstjänsten.

Beklagligt, allvarligt, olyckligt är några av orden som Carl-Axel Blomdahl, chef för ledningsstabens samordningssektion vid Försvarsmaktens högkvarter, använder för att beskriva händelserna.

Ja, det var milt uttryckt. Man ska kanske inte hänga upp sig för mycket vid ordvalen, men det är samtidigt svårt att inte se dem som illustrativa. Det DN avslöjat är en fullskalig säkerhetsskandal, men Försvarsmakten verkar se det som ett par enskilda olycksfall i arbetet. Chefen för IT-säkerhet vid Must framhåller exempelvis i sina kontakter med DN att det inte finns något som tyder på att bedragaren orsakat någon skada.

I ett annat citat säger Blomdahl: “Det finns ingen granskning som är hundraprocentigt heltäckande. Och någonstans i den här kedjan så har det brustit med att kolla upp bakgrund, referenser, betyg, intyg och annat.”

Någonstans? Mannen har rört sig fritt mellan säkerhetsklassade yrken och roller under 20 års tid, utan att någon kollat upp hans bakgrund. 2018 uppdagar Kustbevakningen, där mannen arbetade vid tillfället, att han ljugit om att han har en statsvetarexamen och körkort. Men trots att Kustbevakningen informerar Försvarsmakten, Säpo och Regeringskansliet rekryteras mannen som stabschef till den svenska insatsen i Mali 2019.

En bedragare har lurat Försvarsmakten under decennier och så sent som i somras, men när DN frågar om det kan finnas andra falska officerare inom Försvarsmakten svarar Blomdahl: “Det vill jag inte uttala mig om, men jag hyser stor tilltro till det system som vi har idag.”

Det är inte en betryggande tilltro. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har krävt en grundlig utredning som går igenom hur mannen kunnat göra detta.

Det är en självklarhet. Men att mannen kunnat hållas under så lång tid tyder på systemfel som måste undersökas. Försvarsmakten måste inte bara säkerställa att säkerhetshålen som uppdagats täpps till, utan att fler inte lyckats utnyttja dem.