Foto: Anders Wiklund/TT

Den gamla taktiken att starta en myndighet för att lösa påstådda problem har visat sig vara effektiv. På att dölja gamla och skapa nya.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättades för ett år sedan men har redan hunnit bli välkänd för sitt arbete. Mycket effektivt har den på kort tid uppvisat alla tänkbara brister på arbetsmiljöns område. Det är en liten myndighet, just nu med 17 anställda enligt DN. Sex har slutat, flera är sjukskrivna eller tjänstlediga och andra har förklarat att de söker nya jobb. Enligt DN ska generaldirektören bland annat ha uppmanat kvinnliga medarbetare att bära högklackat och korta kjolar och kallat en anställd för ”myndighetens tjockaste medarbetare”.

Generaldirektören och professorn i sociologi, Nader Ahmadi, säger till DN att han har varit lite slarvig med att skämta men att han inte känner igen kommentaren om korta kjolar och högklackat. Ahmadi säger vidare: ”Det har också att göra med startfasen, att vi på bara ett år håller på att bygga upp en myndighet och samtidigt genomföra uppdrag. Det är klart det känts stressigt, och det har jag respekt för.”

Det hela påminner inte så lite om en annan uppmärksammad myndighet, Jämställdhetsmyndigheten, som under sitt första år drabbades av svåra arbetsmiljöproblem. Det vittnades om mobbning, trakasserier och stress. 70 procent angav att de var i riskzonen för att gå in i väggen. Detta under det första året. Generaldirektören Lena Ag sa då till Ekot att myndigheten inte inlett sitt arbete med jämställdhetsintegrering, alltså på den egna arbetsplatsen som för övrigt är så jämställt snedställd att det i ledningsgruppen enbart sitter kvinnor.

Denna myndighet avskaffades i M/KD-budgeten som röstades genom i riksdagen. Liberalerna pekade dock ut den som mycket viktig för jämställdheten i landet: ”Nu släcks ljuset även för detta arbete” skrev Maria Arnholm, Helene Odenjung och Barbro Westerholm i Aftonbladet 19 december 2018. Jämställdhetsmyndigheten räddades därefter i överenskommelsen om att inrätta regeringen Löfven II.

Att etablera myndigheter med uppdrag att lösa samhällsproblem är ett sätt att visa politisk aktivitet. Resultatet blir ofta en bekräftelse på vad allmogen redan förstått: Bygg en organisation med luddiga mål och klumpa ihop en mängd människor i den och stora problem kommer att uppstå. Det vet var och en som någonsin har gått i en svensk skolklass. Att starta en ny myndighet med högtidligt namn är också en perfekt avledningsmanöver. Då behöver man inte låtsas så mycket om att de centrala myndigheterna lider av stora problem med att uppfylla de grundläggande löftena till medborgarna. Såsom att upprätthålla ordning, försvar och vård. Att styra upp det är nämligen betydligt mycket svårare än att inrätta en ny myndighet. Så om bilen rostar inifrån i de bärande delarna, försök få det att se ut som att åtminstone ytan glänser, Plastic Padding och lack genom myndighetsbildning. Låt sedan förvånad när väljarna löper amok med sina röster i valurnor och på sociala medier.

För övrigt rapporterades på måndagen om att det skjutits ihjäl elva personer bara i Stockholm i år. (SvD) Det är mer än under hela 2018. I övrigt har 2019 hittills bjudit på ett par söndersprängda bebodda hyreshus mitt i centrum av universitetsstaden Linköping, x antal människor kunde ha strukit med, och några handgranater mot diverse lägenheter och klubbar runt om i landet. Antalet anmälda sprängningar i Sverige räknades till 93 till och med maj, mot 63 motsvarande period 2018. (Sydsvenskan/TT)

Rosten börjar gå igenom lacken.

Mer Plastic Padding någon?