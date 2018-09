Operation Kastrera Alliansen

Foto: Claudio Bresciani/TT

Stefan Löfven och Anders Ygeman är på väg att sätta kniven i Alliansen.

En utgångspunkt kan man alltid ha: Socialdemokraterna har oddsen med sig för att komma ut som vinnare. Då handlar det inte så mycket om att de tillsammans med Miljöpartiet och det lätt reformerade Vänsterpartiet – som genom historien alltid har stöttat fel regimer och aldrig egentligen ångrat sig utan skyllt på olyckliga omständigheter – fått ett mandat mer än Alliansen. Det handlar om den manöverskicklighet som gått i arv hos det statsbärande partiet. Statsminister Stefan Löfven och gruppledare Anders Ygeman kan just nu sägas förvalta dessa gener.

Löfven visade sin DNA-profil redan 2014 då han genom tal om kaos och hot om extra val räddade sig kvar som statsminister, trots att en riksdagsmajoritet röstade på en annan budget. Löfven toppade den prestationen när han i en Transportstyrelseskandal med potential att fälla hela regeringen lyckades vrida vapnen ur händerna på Alliansföreträdarna och få dem att att framstå som skjutglada malajer. En av de ministrar som taktiskt offrades genom att avgå istället för att möta ett misstroende i riksdagen, blev istället gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen: Anders Ygeman.

Denna Anders Ygeman är nu ledande i rollen att se till att splittra Alliansen och/eller att få dem att se oresonliga ut. Modellen är följande: All form av samtal eller förhandlingar med Sverigedemokraterna från Alliansen sida framställs som en fascistisk flirt. När Alliansen som helhet säger att man avstår från SD-förhandlingar är nästa steg att spräcka den. Det genom att tala om blocköverskridande lösningar. När då Alliansen står på sig i att förhandla som en enhet med en statsministerkandidat, underkänner Socialdemokraterna den modellen. Det är odemokratiskt och Socialdemokraterna kommer aldrig att bli något stödparti åt Alliansen har Stefan Löfven förklarat.

Med sig får S åtskilliga debattörer och opinionsbildare med liberal anknytning. Trots att Alliansen har gjort just vad denna opinion kräver – hålla Sverigedemokraterna utanför all form av förhandlingar – anses nu Alliansen stelbent för att den envisas med att stå fast som en enhet. Här köps nu modellen att blocköverskridande är lika med att C och L på egen hand ska inleda förhandlingar med S, alternativt att Alliansen ska återgå till något slags Decemberöverenskommelse i ny upplaga. Som motreaktion kommer att företrädare för KD och M kräver att man förhandlar med SD, om det så innebär att Alliansen spricker.

Redan där har Socialdemokraterna tagit hem halva vinsten. Borgerligheten i den offentliga debatten är splittrad och upptagna med att hacka på varandra. Alliansledarna har förut visat sig ha svårt att stå pall bredvid varandra när det hettar till runt om dem.

Då återstår bara en sak för S, att öka trycket så att topplocket på Alliansen slutligen går. Vad kan då vara effektivare än att trycka gasen i botten genom att framstå som ansvarstagande och kompromissvillig och erbjuda ett alliansparti talmansrollen? Med Anders Ygemans ord: ”För att underlätta dagens situation är vi beredda att föreslå en tredje, blocköverskridande väg.” ”Vi vill få till stånd samtal över blockgränserna även om talmansfrågan. Det viktigaste för oss är att nå enighet i dessa samtal.”

Det är till för att locka ett av partierna, låt säga Centerpartiet där Eskil Erlandsson har nämnts. Och det är förstås ingen tillfällighet att Socialdemokraterna drar just där. Håller Alliansen emot kommer dess företrädare att i ännu högre grad framstå som envisa, ansvarslösa kaosbildare. Spricker Alliansen har Ygeman och Löfven å andra sidan lyckats fullt ut med sitt uppdrag att kastrera borgerligheten.

Någonstans måste man ändå beundra hur starkt 28 procent kan bli i händerna på den socialdemokratiska ledningen. Den 40-procentiga Alliansen borde smaka mer, men historien talar för att det mesta kommer att spillas ut på bordet.