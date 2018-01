Madeleine Brandin: Sydkuststäderna – hamnstäder framför allt?

Foto: Claes Nyberg

Identitet och självbild anges som synonymer i ordböckerna. En stads image är den bild av sig själv man vill visa upp för andra.

I Nationalencyklopedin beskrivs Trelleborg som en industri- och hamnstad i en rik jordbruksbygd. Staden är känd sedan 1200-talet som centralpunkt för sillfiske och handel. Trelleborgen är ännu mycket äldre. 1897 öppnades post- och passagerartrafik, vilken 1909 kompletterades med tåg- och bilfärjor till Sassnitz. Gummifabriken grundades 1905 och är i dag ett globalt industriföretag, Trelleborg AB med 23 000 anställda. Staden är utgångspunkt för Europavägarna E6 och E22.

Ystad beskrivs som en hamnstad med välbevarat gatunät och byggnader från medeltiden. Franciskanerklostret och sillfisket var grunden för staden. Det var även en viktig exporthamn för oxar och spannmål. Under 1900-talet tappade Ystad Tysklandstrafiken till Trelleborg, men har i stället profilerats med handel och turism.

Andelen lastbilar som åkte med färjorna via Trelleborgs hamn ökade till drygt 600 000 under 2017. Antalet järnvägsvagnar med gods har å andra sidan krympt till en bråkdel, totalt bara 15 000 vagnar under 2017. Vid koncessionsansökan 2006 räknade man med att godsmängden skulle bli ungefär lika stor på väg som på spår. Det bedömdes dyrt och svårt att flytta järnvägen västerut, i stället skulle hamnen byggas ut samlat mot öster. Senare ville man ta in även lastbilarna österifrån genom att leda dem runt staden. Nu är förutsättningarna förändrade.

Det som från början var orsaken till att hamnen skulle byggas ut åt öster var att bangården redan låg där. Nu är den nästan öde. Varför värnar Trelleborg så starkt om lastbilar och hamn? Det verkar mer vara en fråga om identitet än ekonomiska skäl. Staden har varit en hamnstad sedan Oscar II:s tid. Trelleborg är i dag en gods- och färjestad av betydande storlek och det är den bild man vill visa upp.

Godstrafiken över Ystad hamn ökade 2017 till nära 250 000 lastbilar/trailers. Är Ystad huvudsakligen en hamnstad eller en korsvirkesstad?

Många Ystadbor minns säkert även åren som garnisonsstad, den militära närvaron har präglat både byggnader och umgänge. Trelleborg har fler identiteter, staden är präglad av lantbruk på Europas bördigaste jordar. Trelleborg och Söderslätt med byarna hör samman i en stark symbios. En väg för lastbilar till hamnen runt staden skär av detta samband och skulle innebära en förlust av identitet. En identitet som samtidigt värnas i Översiktsplan för orter och landsbygd 2028. Det är märkligt att kommunen envetet driver frågan om en osäker östlig hamninfart helt mot länsstyrelsens och trafikverkets uppfattning. Trelleborg kan vara både hamnstad och sjöstad utan lastbilar som skär av staden från landet.

Madeleine Brandin,

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt