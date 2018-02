Låt inte mutkolvarna vinna

Foto: Andreas Hillergren/TT

De som hoppas på ett OS i Sydkorea med rent spel har vissa skäl till optimism. Men stora idrottsevenemang används gärna i politiskt syfte.

2014, när invigningsfyrverkerierna smattrade över Sotji vid Svarta havet, var oron stor över att spelen skulle bli en månads reklam för Rysslands president Vladimir Putin.

Så blev det också – till en början. Ryssland vann medaljligan. Tre dagar efter avslutningsceremonin marscherade ryska trupper in i östra Ukraina, som för att understryka maktdemonstrationen.

Men trots att annekteringen av Krim fullbordades strax efter OS har efterspelet blivit ett stort propagandamisslyckande för Ryssland. Under 2016 avslöjades att ryska idrottare systematiskt dopats och att det mörklagts med hjälp av den ryska staten. Under OS i Sydkorea är därför Ryssland formellt uteslutet. Enskilda ryssar som kan visa att de dopingtestats regelbundet får delta under neutral flagg.

Putin får dock en ny chans redan i sommar, när fotbolls-VM i Ryssland invigs. Trots den omfattande korruptionsskandalen i internationella fotbollsförbundet FIFA som avtäcktes 2015 – åtta representanter har dömts för mutbrott och utpressning – har inga konkreta bevis förts fram om att Ryssland mutat sig till evenemanget.

Då ser det värre ut i Qatar, som ska arrangera fotbolls-VM 2022. Mutor, missförhållanden och i vissa fall rent slavarbete under arenabyggnationer beräknas leda till 4 000 dödsfall innan VM ens hunnit börja. I bästa fall leder det till att Qatar förlorar värdskapet. Efter avstängningen av Ryssland vore det ytterligare ett framsteg för de krafter som verkar för rent spel.

Korruptionen inom såväl Internationella Olympiska Kommittén och FIFA, och den systematiska, statssanktionerade, dopingen är ytterst påminnelser om idrottens politiska sprängkraft. Sportsliga framgångar är utmärkta marknadsföringstillfällen för både demokratiska och icke-demokratiska krafter. “Miracle on Ice” i OS i Lake Placid 1980, när amerikanska amatörer slog de sovjetiska hockeylegenderna, var ett perfekt inspel i det kalla kriget. OS i Peking 2008 var ett sätt för diktaturen att visa upp ett framstegsinriktat Kina.

På så sätt är idrotten omöjlig att skilja från politiken. Den som säger att de inte hör ihop riskerar att lämna fältet fritt för ljusskygga krafter.

Då är det bättre att erkänna och motverka problemen. Integritet i den internationella anti-dopningsbyrån WADA ledde till avslöjandet av Rysslands fusk i OS 2014. Just nu pågår mututredningar som rör Tokyo-OS 2020. Och även om både IOK och FIFA har mycket kvar att bevisa finns hopp om att de senaste årens rättsfall haft effekt.

Här kan Sverige bidra, till exempel genom att bilda koalitioner med andra som vill rensa ut korruptionen och arbeta för ökad transparens inom IOK och FIFA. Svenska Fotbollförbundet bör verka för att ta ifrån Qatar värdskapet av fotbolls-VM 2022.

Att arbeta för rent spel inom idrotten handlar om mer än medaljer. Det är att arbeta för demokrati. Må bästa land vinna i Pyeongchang.