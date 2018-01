Foto: Jessica Gow/TT

Arbetslösheten fortsätter att minska, löd rubriken när Arbetsförmedlingen gick ut med statistiken för december.

Högkonjunkturen är alltjämt stark. 366 000 personer var inskrivna hos myndigheten, en minskning med 6 000 personer jämfört med samma månad 2016. Men konjunkturer kan vända snabbt. Det visade om inte annat finanskrisen 2009. Ingen vet om en krasch lurar i vassen.

Det man däremot kan veta med hyfsad säkerhet är vad som händer med arbetslösheten när konjunkturen väl vänder. Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, visade i en rapport under hösten att arbetslösheten för två av arbetsmarknadens svagaste grupper – utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning – riskerar att fördubblas i en lågkonjunktur.

Det skulle innebära att Sveriges arbetslöshet i ett svep går från strax under sex procent till över tio. Statistiken från Arbetsförmedlingen visar också att detta grundläggande och strukturella problem inte har försvunnit. Det enda som ger nyanlända jobb just nu är de så kallade extratjänsterna som regeringen inrättade under 2016 och byggde ut under 2017. Satsningen innebär att kommuner och ideella aktörer kan anställa nyanlända med full subvention av både lönen och arbetsgivaravgiften.Antalet anställda i extratjänster har ökat till drygt 11 000.

Det är en hyfsad siffra med tanke på att gruppen består av cirka 160 000 personer. Men då är det viktigt att komma ihåg att extratjänsterna i princip bara är en förflyttning av kostnaderna, från arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd till lönesubvention. Forskningen visar inte heller att en subventionerad anställning i offentlig sektor ökar chansen att få ett vanligt jobb.Risken finns att extratjänsterna skymmer behovet av verkliga reformer för dessa utsatta grupper. Och kanske är det just det som är syftet. I valrörelsen 2014 lovade Stefan Löfven Europas lägsta arbetslöshet till 2020.

Men inga av de reformer som sjösatts har gjort någon verklig skillnad. Traineejobben, 90-dagarsgarantin för unga och diverse lönesubventioner har inte mer än naggat utanförskapet i kanten.Arbetslösheten sjunker. Sverige är i en stark högkonjunktur. Men när svårare tider kommer står vi sämre rustade än på länge. Det är ett bra skäl att byta regering i september.