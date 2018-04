Ge oss schweiziska kronor

Foto: Pontus Lundahl/TT

Amerikanerna har rätt. Sverige borde bli mer som Schweiz.

Spotify introducerades i veckan på New York-börsen. Börsnoteringen var med svenska mått mätt historisk till sin storlek. Trots att musiktjänsten hittills satsat mer på expansion än på resultat och därför inte levererat en krona i vinst, såldes aktier på en nivå som värderade hela företaget till runt 220 miljarder kronor. Det är mer än exempelvis H&M. Då har Spotify 3 000 anställda och H&M runt 120 000.

För att välkomna Spotify hängdes det upp en flagga från ett neutralt land i Europa jämte de amerikanska på New York-börsens fasad. Flaggan var röd med ett vit kors. Det fick många att dra på smilbanden, och det schweiziska konsulatet i New York och Swiss Airlines skojade till det om misstaget, så välbekant både i Sverige och Schweiz. New York-börsens vaktmästare reagerade dock snabbt och bytte ut den rödvita flaggan mot den blågula. Men den schweziska flaggan kunde i själva verket ha bytts ut mot många andra flaggor än den svenska.

Spotify är förvisso ett exempel på svensk framgång i tekniksektorn. Men precis som för andra svenskgrundade företag är den ekonomiska hemvisten inte självklar. Koncernens moderbolag har legat i Luxemburg och grundaren Daniel Ek har ägt sina aktier via ett holdingbolag i Cypern. Inför börsnoteringen ska dock Eks ägande, enligt Di Digital, ligga i ett bolag registrerat i Malta. I december gjorde dessutom Spotify och kinesiska motsvarigheten Tencent en affär där bolagen bytte aktier med varandra, en stor andel av Spotify är alltså kinesiskt.

Mönstret är inte nytt för svenskgrundade företag, både bland gamla och nya, stora och små koncerner finns ofta ägarupplägg som leder till Nederländerna eller Luxemburg och vidare ut i världen. Drivkrafterna är skatteplanering och möjligheter till snabbare internationell expansion.

Det här är på både gott och ont. I fallet med Spotify ger en hög bolagsvärdering på börsen i New York även svenska pensionsfonder valuta för pengarna, och förhoppningsvis kan realiserade vinster inte bara gynna pensionsspararna utan också återinvesteras i nya svenska företag.

Men man kan förstås önska sig att Sverige var en mer självklar hemvist för internationellt snabbväxande bolag och deras grundares ägande. Det kräver en offensiv skattepolitik inriktad på företagsskapande och investeringar, sådant som lockar internationellt kapital. Då skulle den svenska kronan dessutom bli mer lik sin europeiska kusin – schweizerfrancen. Det hade gjort att svenska sparare och löntagare varit betydligt rikare än idag och politikernas makt över medborgarna väsentligt mindre. Dessutom hade tågen gått i tid.