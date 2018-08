Föråldrad syn på äldrevård

Den som kan komma med argument för att få flytta in på särskilt boende, bedöms för frisk för att bo där. De som får en plats är de dementa, som inte vill för att de anser sig för friska.

Beskrivningen kom i en specialsändning (SR, 7/8) om Sveriges äldreomsorg och är professor Mats Thorslunds, äldrevårdsforskare vid Karolinska institutet.

40-talisterna är på väg in i behovsåldrarna. För att bibehålla dagens standard i framtidens äldrevård krävs mellan 40 och 50 miljarder kronor, enligt Thorslund. Uppskattningen är förmodligen i underkant: I takt med att allt fler vänjer sig vid allt mer, tolkas status quo som en nedskärning.

Frågan är då vad det offentliga kan förväntas stå för. Fram till 2026 behövs 32 000 nya äldreboendeplatser, enligt finansdepartementet. Staten måste därför ta ett mycket stort ansvar för att alla äldre ska kunna räkna med en värdig och vårdande boendemiljö utifrån deras behov.

I dag tvingas alldeles för många bo kvar i sitt hem fast de skulle behöva bo i särskilt boende. Det skapar oro, ensamhet – och kostnader. Cirka 1,3 miljoner anhöriga hjälper en närstående med vård och stöd. Arbetsinsatserna motsvarar hisnande 181 miljarder kronor om samhället skulle överta uppgifterna. Den största gruppen anhörigvårdare är vuxna yrkesarbetande som tar hand om åldrande hemmaboende föräldrar.

Redan i dag fallerar alltså det offentliga för de äldre. Kanske borde ansvarsmodellen göras om, så att staten svarar för en grundnivå ovanpå vilken kommunala och privata komplement tillförs.

Enligt äldreminister Lena Hallengren (S) behövs inte det. Alla ska ha samma äldrevård. Därför lägger hennes parti 20 miljarder kronor på välfärden kommande mandatperiod. Hur mycket som går till äldreomsorgen är inte klart.

Under torsdagen (9/8) presenterade Kristdemokraterna sitt valmanifest med flera kloka satsningar, däribland en äldreboendemiljard till landets kommuner för att bygga bort platsbristen, och ökat bostadstillägg för pensionärer. KD:s äldrepolitiska satsningar per år motsvarar Socialdemokraternas satsning på välfärden under hela nästa mandatperiod.

Vissa partier är för de äldre. Andra är tyvärr bara föråldrade.