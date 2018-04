Äntligen visar Alliansen enighet

Foto: Mikael Fritzon/TT

Efter att Alliansen svängt kommer grundlagsändringen kommer inte att gå igenom i sin nuvarande form. det är bra. Och det är också bra att Alliansen förmår att agera gemensamt.

Sverige är det första landet i världen som införde total folkbokföring. Syftet var främst att hitta unga män för värnplikt. I dag är det inte längre kyrkan, utan Skatteverket, som innehar personuppgifterna. Allt är dock prydligt ordnat. Alla har personnummer och de flesta finns på nummerupplysningarnas hemsidor.

I en digital era rimmar det illa med skydd av den personliga integriteten. Domar är i dag offentliga handlingar, och faller därför under offentlighetsprincipen. När Alliansen satt vid makten tillsattes en utredning som skulle undersöka hur känsliga uppgifter kan skyddas bättre. Regeringen har nu gått vidare med en proposition för att ändra grundlagen, så att databaser med domslut - som exempelvis Lexbase - inte ska finnas tillgängliga för allmänheten.

Men de borgerliga partierna har nu svängt. De står inte längre bakom grundlagsändringen. Eftersom Sverigedemokraterna är emot kommer därmed förslaget att falla i en riksdagsomröstning.

Att skydda integriteten för privatpersoner är förvisso viktigt. Propositionen som den är utformad i dag skulle dock innebära en kraftig inskränkning i rätten att ta del av offentliga handlingar, som gäller alla medborgare. Jurister, journalister och andra ”seriösa” aktörer ska fortsatt få tillgång till databaserna, medan vanliga privatpersoner inte ska ha den rätten. Om förslaget skulle bli verklighet skulle grundlagen göra skillnad på människor beroende av yrkesstatus. Det är helt orimligt.

Vem som anses vara just en seriös aktör är dessutom oklart. Risken med lagändringen är att de stora mediekoncernerna får tillgång till information medan små tidningar och frilansjournalister inte får den möjligheten. Att allianspartierna insett det orimliga i detta, och meddelat att man tänker rösta nej, är därför ett välkommet besked. Dels, givetvis, för att lagförslaget är dåligt. Men också för att det visar att de borgerliga partierna klarar av att ta till sig kritik och agera samlad opposition.

Om det är något de borgerliga partierna inte har visat under mandatperioden är det just detta: enighet och en vilja att stoppa impopulära förslag från regeringen. Under IT-skandalen var alla fyra allianspartier överens om att rikta misstroendevotum mot försvarsminister Peter Hultqvist (S), men i sista stund drog sig Centerpartiet och Liberalerna ur. I frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande har Centerpartiet gått på tvärs mot de övriga borgerliga partierna. Moderaterna och Kristdemokraterna har varit ensamma om att vilja testa stödet för en borgerlig budget i riksdagen.

Att visa enighet ett halvår innan valet är inte en dag för sent. Förhoppningsvis fortsätter Alliansen i den andan ända fram till valdagen.