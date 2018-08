Ann Carson till Louisiana

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lousiana, det danska museet vid Humlebæcks strandkant, har varje augusti en av Nordens främsta litteraturfestivaler, och har nu presenterat sitt program för 23-26 augusti 2018.

Festivalens största gäst i år är Anna Carson. Den kanadensiska författaren kommer att ”prata från himlens synvinkel” i en performance med titeln ”Lecture on the history of Skywriting” där hon bland annat utgår från ett antal olika skapelseberättelser.

Scenen under de här dagarna kommer hon bland annat dela med ungerske Péter Nádas, fransosen Delphine de Vigan, norske Jan Kjærstad, afrikansk-amerikanske Teju Cole och inte minst Javier Marías. Bland många andra. Svensk ”representant” för året blir Johannes Anyuru som berättar om sin senaste roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”. Vid sidan av en mängd andra internationella författarnamn blir det också ljud och musik, med bland andra danska vokalgruppen Ars Nova.