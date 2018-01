Fler företag gick i konkurs under 2017. I Skåne ökade antalet konkurser med 7 procent.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Totalt i landet ökade antalet konkurser under det gångna året med 3 procent, visar de senaste siffrorna från UC. Vissa branscher är särskilt utsatta, exempelvis ökade antalet konkurser inom byggindustrin med 10 procent, och inom hotell- och restaurangbranschen med 19 procent.

– Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till att det ser ut som det gör, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Han fortsätter:

– Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det tvärt om. De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen, samt höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell- och restaurang.

I Skåne ökade antalet konkurser under 2017 med 7 procent. Grannlänet Blekinge har en av landets högsta siffror, en ökning med 38 procent jämfört med 2016.

Under året har 3 företag i Bromölla gått i konkurs (5 företag gick i konkurs 2016), I Hässleholm ökade antalet konkurser under 2017 från 16 till 24, och i Kristianstad ökade konkurserna från 28 till 33. Östra Göinge hade 7 konkurser under 2017 jämfört med 4 under 2016.