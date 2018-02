Vet inte om man ska skratta eller gråta!

Foto: Tomas Nyberg

När man läser att ordföranden i bildningsnämnden, Sven Lindqvist (S), har hyrt tomt av Trelleborgs kommun för 250 kronor om året och att det står cirka 400 personer i kö bara för att vilja få köpa en tomt, då undrar man hur i all världen detta kan få hända?

Att man kan få hyra tomten ett par månader på grund av platsbrist för byggnadsmaterial så som Sven har beskrivit det, det är förståeligt, men inte i 18 år!

Och detta har även Johnny Nilsson (S), ordförande i tekniska nämnden, vetat om. Att ni inte har kunnat ha så mycket sunt förnuft att se till att det som har hänt i detta fallet inte skulle kunna få vara möjligt? Vi som arbetar i kommunen, vi ska spara och gneta, vi ska helst kunna trolla med knäna och lite till, medan ni kan smörja era krås och dra nytta av era positioner och utnyttja dem så här, i stället för att sälja allt vi kan i kommunen och få in så mycket pengar som det behövs i dessa ekonomiska kristider. I stället vill ni sälja ut kommunalhusen i Anderslöv och Klagstorp vilket hade berört så många olika grupper i föreningar, men som tur är fick byalaget stopp på detta. Det är verkligen så man mår illa och ni ska vara Socialdemokrater det är under all kritik. Ni har kanske glömt att det är valår i år och allt ni har att säga till ert försvar är att tomten nu ska säljas i juni månad.

Detta är som i Uppdrag granskning, nu får vi se hur ni ska kunna försvara er, och kunna förklara för alla som skulle kunnat köpa denna tomt för cirka 17 år sedan. Är det så ni tar hand om era kommuninnevånare?

Pia Fredriksson

Anderslöv