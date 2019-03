Vem ska man tro på?

Foto: Tomas Nyberg

Den senaste tiden är tidningen full med nedskärningar, sparande och ett dividerande vad som ska stängas eller inte stängas i den kommunala verksamheten.

Den senaste tiden är tidningen full med nedskärningar, sparande och ett dividerande vad som ska stängas eller inte stängas i den kommunala verksamheten.

Nästan alla handlingar är offentliga och eftersom jag är nyfiken på varför man stänger ner Industritekniska programmet (IN) i Trelleborgs kommun fick mig att ta reda på mer.

I sitt beslut har man uppgett att det inte finns tillräckligt med elever på programmet. Detta läsår stoppades intaget trots att verksamheten haft 30 stycken elever. Man har till politiker uppgett fyra stycken. Hur stämmer detta? Räknas inte de elever som ingår i Komvux, ImYrk, nationella eller fler olika sätt att studera. Hur kan man stänga programmet då om det finns elever som behöver detta?

Under höstterminen 2018 arbetade yrkeslärarna på IN som trä – och metallärare på Pilevallskolan, med ett gott resultat för både elever och ekonomin på IN. Man fick in en del pengar som gick in i industritekniska programmet.

Vet politikerna om det? Lärarna på IN har under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 utfört valideringar inom svetsning som Kommunförbundet sponsrat. In på förvaltningen 100 000 plus. Vet politikerna det? Hur tänker ni här? Förvaltningschefer vad har ni rapporterat till politikerna?

Tar ni reda på fakta? Kommer ni till programmen och pratar med lärarna?

En uppmaning till alla er som råkar ut för nedskärningar: Kolla med förvaltningschefer och övriga höjdare vad politikerna får reda på. Miss i kommunikationen eller vad är det som pågår? För att politikerna ska ta rätt beslut måste de få rätt material, rätt siffror och en chans att prata direkt med verksamheterna. För jag tror fortfarande på rak kommunikation.

Ulrika