Vårdpersonalen i vår kommun går på knäna

Ni har inte så mycket att göra så ni kan lika bra fixa städningen själv…

Ni har inte så mycket att göra så ni kan fixa aktiviteterna själv…

Ni har inte så mycket att göra så vi drar ner på personal…

I dag går Trelleborgs kommuns omvårdnadspersonal på knäna, nedskärning efter nedskärning har gjort så att personalen har tappat hoppet om äldreomsorgen i Trelleborg.

Jag är en student som arbetar som timvikarie i Trelleborgs kommuns äldreomsorg, jag är insatt om att det är ett tufft yrke att arbeta inom äldreomsorgen, det har Trelleborgs kommun sett till. När jag skulle ut på min praktik så hamnade jag på ett äldreboende i Svedala kommun. Redan första dagen var jag inställd på att det skulle vara stressigt och tufft för så är det ju i Trelleborgs äldreomsorg. Men ack så fel jag hade!

Jag är lyckligt lottad som hamnade på detta äldreboende för att här ändrade jag helt uppfattning om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen. Här hinner man se mer än bara en boende som man måste stressa in till för att sedan springa vidare till nästa, här såg man hela personen. Man hade alltid tid till att verkligen ta sig tid till de boende och sitta ner och prata. De hade även egna fantastiska städerskor som tog hand om all städning på boendet och de hade en eldsjäl som var anställd för att endast föra aktiviteter med de äldre måndag till fredag.

Min fråga är då om nu Svedalas kommun har en sådan fantastisk äldreomsorg varför kan inte Trelleborgs kommun ha det då? Nä här skär vi ned på personal så långt vi kan för att ”spara” pengar och vi inför något som kallas ”Intra Phone” för att ”underlätta” arbetet. Men tvärtemot, denna ”Intra Phone” har förstört äldreomsorgen! Varje gång man ska gå in till en boende så måste man först logga in på en mobil som man går runt med hela arbetspasset och sen ska man klicka in det minsta lilla man gör. Hur tror ni att detta känns för de boende? Det känns inte så trevligt att stå med en mobil i handen hela tiden! Vi ska vara en hjälp för dem i deras hem, men nu har det blivit som en institution, all omvårdnad som vi utför ska ”klickas” in på mobilen. Ena dagen som jag arbetade så sa en boende till mig, ”lilla du varför springer alla runt med en mobil i handen och ser så stressade ut, det va bättre förr” sa han och suckade…

All denna stress har gjort så att fler och fler har fått sjukskriva sig och tänk så hade detta inte skett då hade ni sparat mer pengar på det än att skära ner på personal.

De flesta boende i Trelleborgs kommun klagar på att de inte får in några vikarier, men är det så konstigt egentligen att det finns få vikarier? Nä det är inte konstigt med tanke på hur skrämda de blir av att arbeta inom äldreomsorgen. Att som vikarie komma in på ett boende där alla stressar för att hinna med allt som ska göras kan skrämma vem som helst. Vem vill ha ett yrke där man känner sig totalt otillräcklig? Inte många tror jag…

Kära lilla Trelleborg när ska ni fatta att det måste ske en förändring? När ni blir gamla och behöver extra hjälp skulle ni vilja bli bemött med en stressande omvårdnadspersonal med en mobil i högsta hugg? Tror inte det…

Se oss som sliter häcken av oss varje dag.

Se oss som kämpar för en god äldreomsorg varje dag.

Se oss som ständigt blir bortglömda i det tysta i stället för att endast se det som syns på ytan. Tack för mig!

Frustrerad student