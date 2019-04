Foto: Adam Ihse/TT

Man blir riktigt förvånad när man läser Sven Tillys (SÖS) debattartikel (den 18 april) angående ringväg med östlig nerfart.

Han skriver bland annat följande: "Går det att bo i närheten av konvojer med tusentals förbipasserande lastbilar? Ska även husbilar, motorcyklar, bilar etc. in och ut till hamnen ta samma väg? Hur blir luften? Bullernivån? Hur ska lastbilarna portioneras in och ut till och från hamnen? Ska lastning/lossning av lastbilar på färjorna ske dygnet runt?"

Välkommen till verkligheten. Så ser vardagen ut för invånarna på väster och centrum alla dagar i veckan, året runt!

Men ännu en gång visar det sig med all önskvärd tydlighet från SÖS sida, det är helt OK att köra in all denna trafik från väster in i centrum för då påverkas inte deras verksamhet på öster!

Det är även intressant att han tar upp "bullernivån och luften", hur den ska påverka östra delarna av staden. Artikelförfattaren nämner också "riskavstånd" för farligt gods vid byggandet av ringväg och östlig nerfart.

Som tur är har Trelleborg inte drabbats av någon allvarlig olycka där farligt gods fanns med i lasten. Om vi börjar med den infart vi har i dag, där lastbilar kör rakt igenom centrum. Eftersom vindriktningen in mot Trelleborg är väst sydväst större delen av året, och om det farliga godset är av den arten som bildar ett gasmoln (ammoniak, klor och fenol) skulle stora delar av tätorten behöva en snabb evakuering. Hinner invånarna vid en sådan "katastrof" undan innan människor blir allvarligt skadade?

Om en olycka med endast "flytande" farliga ämnen inträffar och då rinner ner i en brunn för dagvatten, rinner det då troligtvis rakt ut i havet vilket är förödande för allt marint liv. Att gräva upp asfalt där olyckan skett kräver lite mer arbete än schakta bort jord.

Skulle en farligt gods-olycka inträffa på "Ringvägen" norr om staden behöver bara en bråkdel av invånarna evakueras, om det vid olyckan bildas gasmoln. Även om det farliga godset hamnat vid sidan om vägen är det enklare att gräva upp jord och transportera bort detta. Uppe vid den tänkta ringvägen kommer 2020 en ny räddningsstation var klar, vilket innebär att åtgärder vid farligt gods-olyckor kan sättas in mycket snabbare.

Samtidigt är det enligt SÖS inga problem att bygga "Sjöstaden" med trafik till och från färjorna precis nedanför invånarna i Sjöstaden.

Det är säkert många invånare som bor på väster och centrum som ser fram emot, och vill ha ett svar på följande fråga: Är det bara när lastbilar och bilar kör ute på öster som dessa "släpper ut avgaser och har hög bullernivå, samt behöver riskavstånd till farligt gods”?

Jag uppmanar SÖS att förklara för invånarna i Trelleborg hur Ni tänker här?

SÖS ser gärna att det görs en konsekvensbeskrivning om hamninfarterna, jag tycker detta är ett bra förslag. Då får saken prövas om det är lämpligt att köra in cirka 1 150 000 fordon (en del innehåller farligt gods) per år + lokaltrafik rakt igenom centrum och den planerade "Sjöstaden".

LBP