Underhåll kommunens gångstigar

Foto: Tomas Nyberg

Till ansvariga i Trelleborgs kommun förmodligen parkförvaltningen.

Det har, vid ett flertal tillfällen de senaste åren, påtalats för den organisation inom kommunen som sköter våra parker att mer grus behövs på våra gångstigar, speciellt runt Flaningen men även andra som till exempel Kattebäcksängen.

Ingenting görs, det känns som om man bara lutar sig tillbaka och hoppas på att kritiken lägger sig eller att det torkar upp på gångstigarna.

Våra skattepengar som vi betalar in skall bland annat gå till sådana åtgärder – är det för mycket begärt att ni underhåller dessa gångstigar efter år av klagomål?

I dags datum går det inte att gå runt till exempel Flaningen utan att få fullt med lera på byxorna, hundar som promeneras ser bedrövliga ut som om de dragits genom en lerhög, hur upplyftande är det?

Några minusgrader och risken är hög att det sker olyckor på gångstigarna.

Jag förstår till fullo alla klagomål, som man får höra när man går sina runder, rent ut sagt fruktansvärt bedrövligt att det skall gå till så här.

Tycker att ni skall ta till er av kritiken någon gång.

Ser fram emot en upprustning av våra grusgångar i kommunen.

Vi uppmanas att röra på oss men vi kan inte gå överallt på grund av kommunens dåliga skötsel.

CA

Svar direkt: Under 2018 investerades en miljon kronor i förbättring av grusstigar. Insatser gjordes i Skegrie, Smygehamn, Östervångsparken, vid Flaningen, på Knäckekärr samt på ytterligare några platser. Vid Flaningen gjordes insatser så sent som i december och där har insatser gjorts flera år i rad. Det är dock inte meningsfullt att göra insatser under vintertid, detta får anstå till våren då gruset reder sig bättre.

Våra grusstigar fungerar tyvärr inte så bra ihop med den skånska vintern. Det regnar, fryser och töar om vartannat vilket gör att slitytan (som man går på) kan bli sörjig och dålig. Även små nivåskillnader i ytan kan snabbt leda till att vattensamlingar bildas vid regn och kvarstår en tid. Den enda långsiktiga lösningen på detta är att asfaltera ytan eller belägga den med någon sorts sten. Till detta finns det inte resurser.

Den som har problem med att röra sig på grusstigar under vintern rekommenderas i stället att nyttja våra asfalterade gångstråk, där ytkvalitén är bättre.

Mark Huisman

chef Park och natur