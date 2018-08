Svar till signaturen LBP (den 23 augusti).

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är tydligt att vi med olika bakgrund uttrycker oss på ett sätt som ibland inte alla förstår. Vi tycker att vi i vårt valmanifest är tydliga och förklarande. Självklart är det fullt möjligt att förstå eller missförstå denna information. SÖS påstående om kostnaden för en enskild skattebetalare är inte "kvalificerat skitsnack”! Att summera vad man betalar i skatt under ett visst antal år har egentligen inget intresse vilket däremot nivån på kommunalskatten har. En investering (och lån) för kommunen på cirka 1,3 miljarder för en ringväg som skall betalas tillbaka till långivaren med ränta på 30 år kostar faktiskt en skattekrona – det vill säga cirka 90 miljoner kronor per år för kommunen. Detta är ett obestridligt faktum och en skattekrona (1 procent) medför en ökad skatt på drygt 3 000 kronor netto per år för en medelinkomsttagare! Tråkigt men absolut sant! Kommunledningsförvaltningens ekonomer skriver om att man måste upp i en resultatnivå på cirka 150 MSEK om några år och att det då rör sig om betydligt mer än en skattekrona.

Detta vet nog en del politiker om men man har valt att lägga ut en dimridå så att inte allmänheten skall protestera. I Söderslättspartiet ägnar vi oss åt kvalificerat ekonomitänk! SÖS tycker det är viktigt att korrekt information lämnas liksom att samarbete sker med Trafikverket och länsstyrelsen för att lösa både trafik- och miljöproblemen i Trelleborg. SÖS vill att det skall bli så bra som möjligt för alla invånare i Trelleborg.

Anders Ahvander

ordförande Söderslättspartiet