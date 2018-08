SÖS tycker att arbetet ska påbörjas omgående

Svar till Ingrid Borg samt Stort trelleborgare (den 18 augusti).

Foto: Tom Wall

Ingrid Borg: Förslaget till utfyllnad var just ett förslag/idé. Alla idéer tar sin start någonstans och visar sig kanske sedan under resans gång inte vara realiserbara då man tittar på dina eller liknande frågeställningar. Att vattennivån kommer att stiga är allmänt känt så all nybyggnation ska utifrån dagens riktlinjer ligga på + tre meter över havet. Detta kommer med stor sannolikhet att påverka byggandet i alla kustnära områden och i synnerhet alla delar i Sjöstaden. Arbete med att skydda staden mot den förväntade havshöjningen kan komma att kräva invallningar i likhet med hur Holland skyddar sig. Översvämningsproblem hotar redan det är vi alla medvetna om och här behövs det planeras för åtgärder. Söderslättspartiet tycker att detta arbetet borde påbörjas omgående.

Stolt trelleborgare: I och med Sjöstadens byggande så kan man konstatera att den kvarvarande havsutsikten på den delen söder om Stavstensvägen, från Pergo och in mot staden, kommer att försvinna. Den är ju redan nu väldigt begränsad. Däremot ger vårt förslag att låta hamntrafiken gå via Västra industriområdet en klart förbättrad utsikt och trevnad för de boende från Albäck fram till Västra korset. Söderslättspartiet bryr sig om alla invånare i kommunen och vill självklart att kommunens invånare ska ha bästa möjliga boendemiljö. Söderslättspartiet har tagit fram en skiss på en bullervall utmed fastigheterna på södra sidan av Stavstensvägen, där en vall beklätts med grönska. En sådan vall skyddar mot buller och hade gett en grön sida mot fastigheterna som berörs, från Västra korset och förbi Pergo - Maxi - Dux.

Rickard Johansson (SÖS)