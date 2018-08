SÖS miljötänk börjar och slutar på öster

Foto: Nilla Olsson

Det är glädjande att SÖS till sist har insett behovet av att Trelleborg får en ringväg, för det är väl vad de menar med förbifart eller det är kanske något helt annat för att vilseleda invånarna i Trelleborg?

Att sedan påstå att det kommer att kosta varje normalinkomsttagare 3 000 kronor mer i skatt per år i 30 år ju rent nonsens. Vi har cirka 40000 invånare i Trelleborg i dag. Om vi då skall göra en egen enkel kalkyl så räknar vi för enkelheten skull att 30 000 betalar skatt. 30 000 invånare gånger 3 000 kronor per ger 90 miljoner per år gånger 30 år. Det blir 2,7 miljarder för östlig nerfart.

Det förstår ju var och en som läser SÖS "Valmanifest" att detta är "kvalificerat skitsnack" för det är vad man normalt kallar sådana påstående och kostnader som man själva hittar på för att vilseleda Trelleborgs invånare. För behovet av ringväg/förbifart har de ju äntligen insett. Så denna skall naturligtvis inte räknas in i kalkylen.

Det är lämpligt att granska vidare i detta "Valmanifest". I texten under Infrastruktur står att SÖS vill skapa "en förnuftig, långsiktigt hållbar lösning för bättre infrastruktur och vardagsmiljö i vår kommun". Är här något vi andra har missat? Det är precis detta som de andra partierna S, M, L, SD och C vill skapa för Trelleborg med ringväg och östlig nerfart till färjorna. Dessa politiker har insett behovet för hela Trelleborgs framtid.

Under texten Vår miljö skriver SÖS. "Börja med att mäta miljöbelastningarna, speciellt luftföroreningarna". SÖS vill ställa tydliga krav på de företag som förorenar, främst färjor och lastbilar, så kan vi uppnå en bättre miljö! Trots denna text tycker SÖS att det är ett bra miljöval att låta cirka 700 000 lastbilar plus några 100 000 personbilar köra max 100 meter från bebyggelse förbi centrum ut på "öster" via en västlig infart.

Under texten Vår natur & stränder skriver SÖS bland annat att man vill skapa ett Entré Trelleborg vid västra korset med en badlagun och att cykelvägar längs kusten byggs. Nu! SÖS tycker alltså att det är helt ok att övriga Trelleborgare (inte de som bor på Öster) skall ta sig ner till en badlagun och bada med lastbilar och personbilar precis norr om sitt badställe. Om Ni tycker detta är en bra lösning då kan ni i rimlighetens namn inte ha något emot att vi flyttar ut alla dessa lastbilar och personbilar till östra delen av Trelleborg och bygger en badlagun där i stället. Eller hur?

Under texten Vårt boende tycker SÖS ännu en gång att vi skall bygga Sjöstaden med början från väster "där mark lätt kan frigöras". För SÖS information, där finns helt orörd mark ute på öster som lätt kan frigöras till truckcenter samt uppställningsplatser för lastbil och bilar i anslutning till färjorna.

SÖS inställning har varit klar sedan partiet bildades: gärna lastbilar och bilar som sotar ner trelleborgarnas miljö på väster och centrum, för då påverkas inte deras egen verksamhet på öster. För att förtydliga detta påstående behöver man läsa sista sidan i deras ”Valmanifest”: Hamninfart byggs från väst - liksom Sjöstaden - det blir bäst. Ännu en gång, endast bra för östra delen av Trelleborg. Med andra ord, egoismen har fått ett ansikte!

Enligt min mening vill inte SÖS medverka till att göra miljön bättre för stora delar av vår kommun. Vi skall utveckla vår stad inte avveckla, det är oerhört viktigt att ta med detta när man röstar den 9 september. SÖS har i många år klart visat att deras miljötänk börjar och slutar ute på östra delarna av Trelleborg.

LBP