Ringväg är nödvändig

Foto: Tomas Nyberg/Arkiv

Vi i villaföreningen Västerjärsborna har granskat kommunens planprogram och Swecos miljökonsekvensbeskrivning. Vi tycker att man knutit ihop de två frågorna alldeles för hårt i den lokala debatten, det vill säga ringväg och infart till hamnen.

Vi anser att ringvägen är både nödvändig och ofrånkomlig för kommunens utveckling i stort och självklart måste man också lösa infartstrafiken till en utbyggd hamn med expanderande trafik.

Fördelarna med ringvägen är att tung trafik som genomfartstrafik leds bort från centrum och köerna genom centrum därmed blir mindre. Samtidigt får kollektivtrafiken i Trelleborg bättre möjligheter att komma fram i tid även i rusningstiden och möjlighet skapas till kuststaden, som lyfter Trelleborg, ökar inflyttningen, bidrar till minskad butiksdöd och ger fler arbetstillfällen.

Ofta framförs att en ringväg innebär större avgasutsläpp på grund av längre körsträcka till hamnen. Detta, tror vi, knappast är rimligt, då dagens trafik har fler start/stopp och köbildningar än vad en ringväg innebär.

Ett annat argument som förts fram mot ringvägen är att den tar åkermark i anspråk. Enligt uppgift så innebär hamnens flytt att man frilägger cirka 50 hektar för bebyggelse. Ringleden "tar" cirka 11 hektar och detta innebär att sjöstad/ringvägslösningen sparar jordbruksmark när Trelleborg växer.

När det gäller ringvägen har ju för övrigt ett första steg redan tagits genom att kommunen påbörjat byggnationen av Trygghetens hus uppe i norr och då behövs en ringväg för att klara utryckningstiderna österut.

Det största problemet som vi ser det, är en bra lösning på trafiksituationen på sträckan från Maglarps rondellen via OK/Q8 förbi Pergo och vidare upp på Ringvägen. I detta område finns och byggs fler, små och medelstora företag och affärer, vid rusningstrafik samtidigt med inkommen färja kommer detta område att bli mer eller mindre oframkomligt med nuvarande förslag av infart.

Här ser vi en lösning enligt tidigare förslag (Översiktsplan 2010) med en avfart till ringvägen redan norr om Skegrie.

Att dagens lösning med infart via E6/E22 från väster till en ny hamn som byggs sydöst om centrum med expanderande trafik inte längre är miljömässigt hållbar står nog klart för alla trelleborgare oavsett var man bor.

Enligt uppgift beräknas Trelleborgs hamn trafikeras av cirka 2 000 000 lastbilar år 2040 vilket är mer än en fördubbling jämfört med i dag!

I Swecos miljökonsekvensbeskrivning finns en redogörelse för tre olika handlingsalternativ ringväg/infart inklusive ett så kallat nollalternativ, det vill säga nuvarande infart.

Här konstateras att vid nollalternativet så kommer kapacitetsbrist att uppstå gällande incheckningsyta och ett förverkligande av Sjöstaden förhindras eller omintetgörs.

Med fortsatt infart från väster så måste incheckningsytan då placeras i Västra industriområdet. Dock konstaterar Sweco att då måste all tung trafik behöva köra via E6/E22 genom centrala Trelleborg. Dessutom saknas då järnvägsanslutningen. Detta tillsammans med det långa avståndet mellan incheckning och hamn gör att detta alternativ enligt Sweco väljs bort.

Om det trots ovanstående väljs ett alternativ med fortsatt västlig hamninfart från en eventuell incheckningsyta på väster så anser vi följande:

Om trafiken leds förbi Bäckaskolan via Västra korset måste kommunen obetingat bygga en tillfart som är helt planskild.

Om trafiken leds tillbaka via Maglarpsrondellen och Albäck in via nuvarande E6/E22 måste kommunen/Trafikverket obetingat bygga om sträckan Albäck – Västra korset till en nedsänkt vägbana (tråg) alternativt tunnel.

Tunnel är naturligtvis att föredra då man på så sätt göra Västra stranden disponibel till rekreation för stadens medborgare.

Christian Petersen

Ordförande för Västerjärsborna