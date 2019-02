Räkna rätt. Eller ännu hellre, tänk rätt!

Foto: Martina Holmberg / TT

Att dribbla med siffror är ofta ett sätt att försköna verkligheten. Ett populärt trick är att ställa alternativen mot varandra så att alla delas upp i vi och de andra. Det är just vad LBP gör i sitt inlägg (den 16 februari). Vi och de andra. Där de andra är folk som bor på öster och gnäller över en hamninfart.

Nu är det så att jag och min familj bor på Gislöv Strandmark, en bra bit bort från den tänkta infarten. Vi kommer inte att drabbas av avgaser eller buller. Vi skulle lika gärna kunnat bo i Smyge eller Beddinge och precis som alla boende öster och även väster om Trelleborg önskar vi oss en väg för att snabbare komma runt stan utan att belasta centrum. En ringväg som ”smiter” förbi Citygross och vidare upp till väg 108 och som dessutom gör att räddningsfordon snabbt kan komma till oss på öster. Den kan inom rimlig tid byggas av Trelleborgs gatuavdelning.

Det vi sätter oss emot är en ringväg för östlig hamninfart med tunga fordon. LBP försöker påvisa vad detta beräknas kosta. LBP kollar lite på Trafikverkets hemsida och får fram en ”trovärdig” siffra för att bygga väg. Vill påstå denna blev tyvärr en halvsanning. Motorvägen fram till Maglarpsrondellen var en utbyggnad av redan befintlig sträckning. I princip fanns redan ena halvan. LBP hanterar mindre än halva sanningen en gång till. Befintlig väg förbi McDonalds och blivande Coop kan inte hantera tusentals lastbilar. En ny västlig yttre ringväg, från Maglarpsrondellen till väg 108 projekteras av konsulter över jordbruksmark och kommer nu till i kalkylen. Man anger även två plus en fil för att klara hamntrafiken tillsammans med utryckningsfordon och personbilar utan trafikkaos med vansinnesomkörningar. Dessutom tillkommer inlösen av fastigheterna på öster (budget just nu är 85 miljoner varav merparten redan gått åt) plus alla andra utgifter som döljs. Summerar vi allt kommer summan att bli långt, långt över det som LBP säger ”370 miljoner en rimlig summa” (långt ifrån en sanning och vilseledande för läsarna).

Redan i dag kan vi konstatera att östlig hamninfart kommer upp i sådana belopp så att om de skall hanteras av Trelleborgs skattebetalare så blir det fråga om tusenlappar för en normalinkomst under en 30 årig avskrivningstid. Det har förbrukats tre år och en mångfald miljoner på omfattande konsultutredningar. Pengar som skulle göra mycket större nytta i skola och omsorg. Hela projektet östlig hamninfart är ett slöseri som är extra oansvarigt innan vi ens vet vad myndigheterna säger.

Hamninfart är en Europavägsfråga avsedd för Sveriges export/import och skall hanteras och finansieras av statliga myndigheter. Processen har äntligen startat tillsammans med Trafikverket, som tydligt uttalat att de inte stödjer en ringvägslösning mot hamnen.

Förordar fortfarande någon form av tunnellösning finansierad med lastbilsavgifter.

Man ser fram emot att Trafikverket hjälper Trelleborg tillrätta i frågan.

Bengt Germundsson