Politikerna måste visa att de menar allvar

Svar till Birgitta Almroth (S) (debatt den 26 november).

Ja, Trelleborgs lasarett är känt för att ge en mycket god vård och ett fint bemötande, detta på grund av fantastiska medarbetare som verkligen är engagerade i vårdarbetet. Att alla vårdplatserna inte kan öppnas är sorgligt, Region Skåne borde höja lönerna och se till att det blir vettiga arbetsscheman, detta skulle generera att fler söker fasta tjänster i regionen och att medarbetarna fick en bättre arbetsmiljö. Pengarna som nu går till de olika bemanningsföretagen kunde användas till detta.

Birgitta skriver att upprepade försök gjorts för att öppna de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg under förra mandatperioden men är det inte felskrivet? Skall det inte stå beslut i stället? Första beslutet togs i maj 2016 i hälso- och sjukvårdsnämnden, det fick vi veta i Stadsparken då vi lämnade över 11 200 namnunderskrifter till ordförande i dåvarande Kryh. Då sades det att vårdplatserna skulle öppnas under hösten men utannonseringen av de sex sjukskötersketjänsterna kom inte ut förrän sent på hösten. Det var 30 sökande till de sex lediga tjänsterna. Eftersom de vid anställningsintervjun inte fick veta när tjänsten skulle tillträdas eller när avdelningen skulle öppnas tog de flesta tillbaka sin ansökningar eftersom de upplevde att detta inte var seriöst.

Nu på senare tid sägs det från vissa höga tjänstemän att de sökande inte var kompetenta att jobba med denna verksamhet! Dessa uttalanden ifrågasätter jag eftersom flera av dem som sökte jobbade på Malmös palliativa avdelning och i ASIH. Flera beslut om att öppna har tagits både av Kryh och av hälso- och sjukvårdsnämnden men inget har gjorts under förra mandatperioden. Hela tiden har det hittats på efterkonstruktioner för att slippa att öppna dessa värdefulla vårdplatser.

Ja, att den palliativa avdelningen i Trelleborg inte öppnats ännu är jag mycket besviken över eftersom alla partier var rörande överens den 18 augusti 2018 om att öppna dem snarast. Nu skall beslut tas den 5 december om att privatisera den specificerade palliativa vården i Malmö och Trelleborg. Om inte beslutet går igenom anser jag att man i stället ska besluta när de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg skall öppnas igen i regionens regi och därefter utannonsera de tjänster som behövs för att öppna minst åtta vårdplatser.

Jag är helt övertygad om att om politikerna visar att de menar allvar med att åter öppna den palliativa avdelningen i Trelleborg igen kommer det sökande till de tjänster som behövs.

