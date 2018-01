Planera inte för motorväg utan för stadsgata

Foto: Sara Johari

Vill gärna kommentera och dra slutsatser av debattartikeln i Trelleborgs Allehanda (den 2 januari) under rubriken ”Fehmarn Bält-förbindelsen hotar den skånska självständigheten” av Magnus Ehrenberg som sedan 20 år bedriver en kommunikationsbyrå där han bland annat bistår marina företag.

Förmodligen är denna lobbyist engagerad för att förhindra byggandet av den redan beslutade tunneln mellan Tyskland och Danmark där det senare landet står för finansieringen. Uppdragsgivare till denna debattartikel kan tänkas vara rederier som trafikerar kontinenten från Sverige Scandlines, TT Line med flera.

Ehrenberg konstaterar att idag korsar 5 500 fordon dagligen över Fehmarn. Här har volymerna stagnerat sedan 2001 främst för att fler väljer Gedser-Rostocköverfarten och skånska hamnar som Ystad och Trelleborg. Fehmarn-Bält projektledningen utgår från att trafiken kommer att öka för att år 2029, när tunneln står klar, uppgå till 6 000 bilar utan tunnel och med tunnel hela 9 000 bilar dagligen.

Enligt prognoser, menar Ehrenberg i sin artikel, kommer Fehmarn-Bält förbindelsen innebära 30 procent färre bilar och passagerare på färjorna vilket i sin tur sannolikt betyder att linjen mellan Trelleborg - Rostock stänger och att mindre rederier såsom TT Line går omkull. Han menar vidare att den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland hotar självständigheten som färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige ger oss sedan mer än 100 år.

Mot bakgrund av vad som skrivits ovan är det dags för Trelleborgs politiker och innevånare att vakna. Kan det i detta läge vara försvarbart att låta Trelleborgs innevånare finansiera en motorväg runt Trelleborg och ett logistik/truckcenter centralt på Öster när vi om några år bara har kvar en färjeförbindelse, den mot Polen som i dag delvis trafikeras av gamla rökspyende färjor?

Eftersom den spårbundna trafiken till kontinenten via Trelleborg har minskat under de senaste åren och förmodligen helt kommer att försvinna i en framtid när en tunnel under Fehmarn står färdig skulle man i stället kunna planera att bygga ”sjönära” på denna i dag nästan oanvända rangerbangård.

Området där det planerade centret för lastbilar/logistikcenter på Öster är tänkt att ligga borde kunna utnyttjas för bostadsbebyggelse.

Vi förstår länsstyrelse och Trafikverk som båda motsätter sig att medverka i detta för många politiker så prestigefyllda projekt. Dags för eftertanke - tänk att vi lever i en föränderlig värld.

I konsekvens av ovanstående så ta förnuftet till fånga och lägg ner projektet med ombyggnad av den nya i dag fungerande sträckningen från Maglarpsrondellen till väg 108 och dess nya kontroversiella motorvägsliknande förlängning till hamnen från denna rondell.

Börja i stället snarast planera för en ”stadsgata” runt Trelleborg som mynnar ut vid City Gross och Östra korset likt den befintliga gatan som finns från Maglarpsrondellen till rondellen vid väg 108 så att Hedvägen inne i staden och Hamngatan avlastas för genomfartstrafik.

Intensifiera möjligheten till att riva Dux- och Pergofastigheterna för att där bygga bostäder.

Maxi kan kanske lockas att flytta till Pergos lagercenter, som ägs av Östersjöterminalen AB/kommunen, vid Persåkervägen-Hedvägen då detta företag Pergo ryktas lämna Trelleborg.

Vid västra korset kan trafiken till hamnen gå via Strandridaregatan.

Fler företag på Hedvägens förlängning mot Maglarpsrondellen gynnar Trelleborg framför allt om det är nyetableringar. Inte ska väl en ”näst intill motorväg” med ytterligare cirka 1 800 dagligen passerande lastbilar i detta område försvåra tillgängligheten till det tänkta Coop-projektet och redan etablerade verksamheter såsom Mc Donalds, Larssons Begravningsbyrå, Jysk, DollarStore, Friskbyggarna, Svenssons Glas, Pergo, Bilprovningen, Cramo, Ahlsell, Flügger Färg, Trelleborgs Lackeringcenter, Reppu Svets & Montage, Intra, Arken Zoo, Ramirent, MK Bilvård, Sydrit, Skorstensfejare Lundquist, HyRep, Woody med flera?

Låt vårt Trelleborg utvecklas på ett positivt sätt och tänk på framtiden.

Pia och Hans Nyman

som tidigare arbetat med destinationsutveckling i Trelleborg