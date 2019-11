Parkeringskaos på Granlunda

Foto: Andreas Mårtensson

Som boende längs Rådmansgatan har jag många gånger funderat på hur det kan vara tillåtet att parkera på båda sidor på gatan kvällar/helger/veckoslut.

Har tänkt på vad som skulle hända om räddningstjänsten skulle behöva rycka ut med brandfordon, de skulle helt enkelt inte komma fram.

Nu har mina farhågor besannats. Vid mordbrand på koloniområdet Sommarfrid den 18 november fick brandfordonen ta omvägen längs hela Liljeborgsgatan norrut, in på Kornvägen därifrån, förbi värmeverket och på sätt ta sig in på brandområdet. Endast ett brandfordon lyckades ta sig in den mest normala vägen men med mycket stora svårigheter. Detta fordon behövde sedan ut på Rådmansgatan igen för att få vatten från en brandpost. För att göra det möjligt fick föraren backa och för det konststycket ger jag både tummen upp och en stor eloge.

Vid en överblick över samtliga fordon som är parkerade, förstår man snabbt att många familjer har mer än en bil. Denna gata är inte dimensionerad för att ha så många bilar parkerade.

Ska vi invänta en ännu större katastrof innan någon ansvarig inom kommunen kan försöka ändra på tillstånden för hur man får ställa upp sina bilar längs denna gata? Hur tänker man inom kommunen?

Boende längs Rådmansgatan