Munkavel eller bestraffning?

Har nu tagit del av vem som röstade för vad, vem som avstod, vem som var emot det nya framarbetade förslaget gällande medborgarförslag (Trelleborgs Allehanda den 24 april) gällande dnr KS 2017/455.

Frågan som måste ställas är – varför ställer ingen partiansvarig krav på en redovisning på hur detta ska genomföras?

En korrekt genomgång av beslutet måste bara ligga till grund för ett genomförande. Frågan ni måste ställ till Er själva är – om ni själv vill lämna in ett eget medborgarförslag som privatperson, då går detta endast igenom om ni får till 50 namnunderskrifter som stödjer ert förslag, annars blir det stopp för behandling.

En annan fråga som måste ställas är bara som ni själv måste ställa gällande era egna i framtiden ingivna medborgarförslag som ni vill genomföra.

Att betänka, ert så kallade medborgarförslag kräver då 50 namnteckning, via datorn, folk som stödjer det ni vill genomdriva. I kraft av civilperson som vill kommunens bästa kan jag bara stödja Jan Larsson (-) till fullo och yrka på att man med det snaraste river upp detta beslut och gör det rätt nästa gång.

Vill man ha en bättre medborgardialog gå då man ur huse i kommunhuset, lämna skrivbordet och tjänsterummet, gå ut och tala med folket, hör efter vad dessa tycker, visa att ni bryr er, då kan jag nästan garantera att missnöjet blir lite mindre men bara lite.

Själv hade jag gärna sett att något parti hade drivit denna fråga via EU. Man klampar in på våra rättigheter, man tystar folket från att vilja göra sitt bästa för sin kommun. Detta beslut kan knappast vara positivt för någondera part, i stället slår detta kan hända knut på allt man kan uträtta genom att blanda in alla medborgare.

I stället blir det som ett straff. Detta mina vänner är inte framtiden, de styrande nu är inte heller framtiden.

Sedan till saken, att så här nära ett val, röra upp folket med en sådan bestraffning det gör ont. Ännu har man inte redovisat min fråga i föra inlägget (den 21 april) – ”alla” ska vara delaktiga i denna ogillade sits. Vem står för inköp av datorer till dem som inte har, alla ska vara med på tåget, vem betalar?

Har sagt detta tidigare gör det igen, vart tog demokratin vägen, vad blir nästa ogenomtänkta beslut, ett beslut som rör alla boende inom Trelleborgs kommun?

Själv beklagar jag att man så nära ett val vågar sig på att utmana våra väljare som nu måste vara ännu mer osäkra på vem man ska ge förtroendet att driva Trelleborgs kommun framåt.

Sten Grönberg