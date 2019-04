Låt politikerna skapa en pärla av Trelleborg

Foto: Eva-Lisa Svensson

Trams, trams och åter trams. Det är vad jag kallar konsulten Spacescapes nya utredning om den så kallade förbättrade västliga infarten för lastbilar och bilar till den i öster planerade nya hamnen.

Den första tanken som kom upp när jag läste konsultens tankar om framtidens transportbehov för Trelleborgs hamn, var att detta måste vara en helt ny science fiction-story a la "Stjärnornas krig". Jag citerar "Digitaliserade transportsystem och självkörande fordon kan förändra transportlogistiken av både varu- och persontransporter. Varor kan köra i mindre skala på obekväma tider".

I vilken värld lever de som skrev ner dessa tankar? Jag har läst många dumma texter i mina dar, men detta tar priset.

För många år sedan flyttade Malmö sin färjetrafik mellan Malmö​ och Travemünde från centrala delarna av staden norrut till den så kallade oljehamnen. Denna flytt gjordes givetvis för att få bort lastbilar och personbilar från de centrala delarna av Malmö.

Men i Trelleborg vill Trafikverket i stället cementera in en 57 meter bred boulevard, ett fyrfiligt lastbilsstråk inklusive väg 9 samt lokalgata rakt igenom södra delen av hela Trelleborg? Kostar inte detta något?

När skall denna nonchalans från Trafikverkets sida ta slut? Nu står Malmö stad i startgroparna för byggandet av nyhamnen där färjetrafiken låg tidigare. Det är ur flera perspektiv helt rätt att bygga nya bostäder i centrum av Malmö.

Då skall man också ha med hur många avgångar per dag respektive hamn har. Malmös Travemündetrafik bestod då och i dag av tre avgångar per dygn från ett rederi (Nordö Link). Trelleborg har i dag elva avgångar per dygn samt en avgång per vecka till Klaipeda fördelade på tre rederier, till fem destinationer.

Utifrån detta perspektiv vill jag ställa en fråga till Trafikverket! Hur många lungsjuka trelleborgare skall offras på trafikverkets altare, innan ni inser att ni har fel då det gäller ert förslag på västlig infart till färjorna?

Jag tror personligen att det har gått prestige från Trafikverkets sida i denna viktiga fråga för Trelleborgs framtid. Med andra ord: Politikerna i Trelleborg skall hålla truten och rätta in sig i ledet!

Jag hoppas och tror att våra politiker, som är demokratiskt valda och vill göra Trelleborg till en "pärla" vid sydkusten, lyckas i sin strävan att få bort trafiken väster ifrån, och bygga ringvägen runt Trelleborg med östlig nerfart.

I dag har vår centrumhandel stora problem (tomma lokaler) att få lönsamhet i sina verksamheter. Jag ser det som helt avgörande för affärsverksamheten i centrum och Trelleborgs framtid att:

1/ Sjöstaden byggs vilket ger 2 000 - 3 000 nya invånare i centrum.

2/ Ringväg byggs med östlig nerfart annars är stora delar av centrumhandeln borta om tio år.

LBP