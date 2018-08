Låt folket rösta om medborgarförslag

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Skribenten vill att beslutsfattarna river upp beslutet om ändrade regler för medborgarförslag.

I en artikel i TA från den 25 juli kan man läsa att förvaltningsrätten inte anser att det beslut som kommunstyrelsen tog om ändring gällande medborgarförslag inte är odemokratiskt.

Men låt oss börja i rätt ända, just ordet demokrati eller folkstyre innebär inte att styrande i Trelleborgs kommun kan göra som man vill för att på så sätt strypa just folkstyret.

Folkstyre för mig är att alla parter där det är möjligt styr tillsammans. I detta beslut styr man inte tillsammans, man låter även bli att tala om att alla kommer inte att få den möjlighet till att inkomma med medborgarförslag, anledningen är enkel, alla som vill inkomma med förslag har inte tillgång till det tekniska, dator, uppkoppling, abonnemang. Inte kan vi begära att dessa ska rusa runt till biblioteket stup i kvarten. Tänk vilket spring det blir för att se om 50 personer gillar och stöder ett inlämnat medborgarförslag.

Jag föreslår i stället: låt folket rösta om detta. Som det ser ut just nu så blir det förmodligen inte många förslag som kommer in. Folket har tröttnat på hur kommunen och dess styrande kör över invånarna i just Trelleborgs kommun. När vi tidigare inkom med förslag så var det för att det fanns ett behov, vi vill göra Trelleborg till en attraktiv kommun med enkla åtgärder.

Just detta beslut som tagits sprider sig även till andra kommuner som pekar finger på oss boende, nu får vi inte längre tycka till, den dörren är nu stängd, kan bara hoppas på att beslutsfattarna river upp detta beslut och återgår till en förmodligen annorlunda riktning, men att man ändå involverar de boende. Vem vill nu flytta till Trelleborgs kommun?

Sten Grönberg