Jag mår dåligt när jag hör ordet "kvalitetssäkring"

I TA (den 22 maj) har två anställda inom äldrevården i Trelleborg – välbetänkt nog för säkerhets skull anonymt, vilket i sig är ett tecken på brister i arbetsmiljön – beskrivit sina bekymmer med sina arbetsuppgifter och situationen inom äldrevården i största allmänhet.

Som väntat ger en en förmodligen inblandad avdelningschef ett nonsenssvar innehållande bedyrande om att "...vi arbetar dagligen och intensivt från flera håll för att lösa situationen…". "Tacka fasen för det", känner jag mig manad att säga, allt annat vore ju direkt tjänstefel!

Och man kan ju dessutom undra vilka dessa "vi" är! Man kan kanske rent av misstänka att den stackars avdelningschefen egentligen inte heller gillar situationen men sitter som gisslan i det som ytterst de styrande politikerna och deras förtrogna, de teoretiska systemplanerare som totar ihop alltsammans för dem, ställt till med.

Själv har jag arbetat inom privat näringsliv hela mitt yrkesliv. Under en del av tiden dessutom under minst sagt besvärliga för att inte säga delvis potentiellt farliga villkor. Och det lärde mig ganska fort att utöva mitt chefskap så att jag inte blandade mig i vad de underställda gjorde så länge den väsentliga arbetsuppgiften sköttes. Min uppgift var att ge ramar, möjligheter och målbeskrivning för att sedan kontrollera att det uppställda målet nåddes. Frihet under målansvar var det som gällde! Och på den tiden funkade detta nästan alltid.

Numera är jag pensionär, rätt lycklig över att slippa bekymra mig om ett nytt slags arbetsliv där det tycks vara "state of the art", det vill säga "senaste skriket" att just använda fina ord, gärna på främmande språk! Och där det i största allmänhet är viktigare att skriva ett kryss i rätt ruta än att få den anställde utbildad för och intresserad av att sköta sin arbetsuppgift perfekt.

Jag mår direkt dåligt när jag hör ordet "kvalitetssäkring" för det betyder helt enkelt att man skapat en omfattande och intressedödande byråkrati för att – tror man! – uppnå det som en kunnig och intresserad anställd tidigare kunde fixa på egen hand. I stället dödar man personligt engagemang och arbetslust men det begriper inte teoretiker och de politiker som vid varje valrörelse utlovar enorma satsningar på än det ena och än det andra utan att ta fatt i grundorsakerna till problemen.

Roten till det onda är jag övertygad om, finns hos aningslöst välvilliga politiker som lovar att lösa allt för alla bara de får makt. Men de i vågar inte ta fatt i de faktiska problem som deras löften också samtidigt för med sig. För visst finns det en kostnadsaspekt i mitt resonemang. Och den är, utan något som helst syfte på de två äldrevårdsanställda som jag refererar till, att det numera uppväxande släktet har en annan inställning till arbetet än vad vi gamla stötar hade. Men den saken ansvarar politikerna också för genom att inbilla alltför många att man numera egentligen inte behöver anstränga sig, staten skall ju ordna allt…

Lars-Olof Svedberg