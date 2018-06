Inredningen bör placeras nära hamnen

Foto: Tomas Nyberg

Med stor förvåning har jag tagit del av kommunstyrelsens förslag att tillsätta en utredning om att placera Victoriasalongens inredning i Parken.

Min förvåning grundar sig på följande:

En samling entusiaster bestående av Carl Aspegren, Per Y Johansson, Lars Fränngård, Alf Påhlsson, Jan-Arvid Nilsson, Åke Jönsson och undertecknad var oroliga över vad som skulle hända med inredningen när TrelleborgsHem köpte Forum. Vi träffades ett antal gånger tillsammans med Pia Jönsson på Trelleborgshem för att hitta en plats dit inredning skulle kunna flyttas och sättas upp utan nedpackning. En av anledningarna var att Trelleborgshem enligt avtal, förbundet sig att bekosta återuppsättningen av inredningen, om den placerades i någon av TrelleborgsHem ägd fastighet.

Efter ett stort antal möten under 2014-15 kom vi fram till att Tullhuset var den i särklass bästa placeringen, men detta lät sig icke göras då Trelleborgs hamn, som då ägde fastigheten, inte hade intresse av detta, då man hade andra hyresgäster i fastigheten. Gruppen föreslog då att en utbyggnad av Sockerbrukets stall på Gråbrödersgatan var den näst bästa och mest realistiska lösningen, inte minst med tanke på att Trelleborgs Sjöfartsmuseum var villiga att visa inredningen under museets ordinarie öppettider och även för specialvisningar för grupper etc. En tillbyggnad skulle möjliggöra att med catering kunna arrangera måltider. Ett färdigt förslag med ritning etc. togs fram av Trelleborgshem.

När detta kommit så långt i processen fick vi i vår grupp signaler om att detta var ett alldeles för stort beslut att fattas, utan att politiker var involverade, varför Trelleborgs kommun genom kommunstyrelsebeslut 2015-05-06 tillsatte en ny grupp bestående av Gunilla Thysell (SÖS/-), Sven Lindkvist (S), Marianne Ohrlander (M), Pia Jönsson (TrelleborgsHem), Jan Arvid Nilsson (Gamla Trelleborg), undertecknad (Kockska stiftelserna), Åke Jönsson (Sjöfartsmuseet) samt Carl Aspegren (Trelleborg AB).

Gruppen började om från början med samma diskussioner vi haft i den ursprungliga gruppen. Vi som hade ingått i den gamla gruppen vek oss för framförda fakta och backade från Stallet som ett alternativ. Vid ett möte 2015-06-24 (gruppens tredje möte) citerar jag ur protokollet som blev justerat utan reservationer: ”Förslag till placering: 1/ Tillbyggnad av Tullhuset, 2/ Mittelbron, 3/ Rådhuskvarteret. Stallet är inte ett bra alternativ, Smygehamn är inte ett bra alternativ och Folkets Park är inte ett bra alternativ”.

Det slutliga protokollet med datum 2015-08-14 med gruppens ställningstagande översändes till Trelleborgs kommun, där de slutliga förslagen sammanställts. Arbetsgruppens sammanfattning löd: ”Arbetsgruppen för Victoriasalongens placering föreslår

Att inredningen placeras i anslutning till gamla Tullkammaren. Ägandet av inredningen bör övergå från AB TrelleborgsHem till Trelleborgs kommun för att säkerställa kommunens framtida rådighet. Trelleborgs kommun bör snarast initiera en lösning på ägandefrågan.

Att Trelleborgs kommun tillsätter kompetens samt medel för att utreda frågan vidare, inom kommunens verksamhet, enligt förslag på placering enligt ovan.

Att Trelleborgs kommun snarast behandlar denna fråga, inte minst med tanke på de beslut som är tagna av TrelleborgsHems styrelse.

Arbetsgruppen för Victoriasalongens placering anser det av yttersta vikt att inredningen får en värdig placering, som är hållbar över tid samt att densamma blir tillgänglig för kommuninnevånarna. Under arbetsgruppens sammankomster har farhågan lyfts att det finns en risk av Victoriainredningen hamnar i glömska om den för länge ligger magasinerad. Vår förhoppning är därför att lösningen för Victoriainredningens framtid blir en betydelsefull och prioriterad fråga.”

Min förvåning är alltså stor att kommunstyrelsen på rekommendation av kulturnämnden nu utreder Parken som ett alternativ. Är det så att kommunstyrelsen inte litar på de politiker som man själv tillsatt i gruppen, eftersom man gått tvärs emot beslut som de fattade i gruppen.

Tilläggas kan att, eftersom Tullhuset bytt ägare, det kanske är dags att ta upp en ny förhandling med den nye ägaren Alsingevallen om en placering i förstaalternativet.

Jag tycker att inredningen ligger bättre där den ligger, än att placeras i Parken helt utan anknytning till hamn eller sjöfart.

Jan Mårtensson