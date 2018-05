Ingen lunch på Akka

Sedan någon tid tillbaka är restaurangen på Akka stängd på lördagar.

Nu kungör de att mellan den 3 juni och den 26 augusti är restaurangen stängd även söndagar.

Både matgäster och kökspersonal är lika förvånad eftersom det alltid är flest gäster på söndagar.

Varför sker nu detta? Jo, när man granskar arrendeavtalet mellan kommun/socialförvaltning och restaurangarrendatorn så är det bristfälligt så till vida att det saknas en klausul om att mat ska tillhandahållas dagligen så väl för gäster i matsalen som för avhämtning till dem som ej kan ta sig till matsalen.

Kommunen: ta ert ansvar för åldringarna. Såväl Vellinge som Ystad erbjuder motsvarande.

Sveneric Johnsson med flera

Svar direkt: Jag har kollat och det är ett tidsbegränsat avtal som gäller till till och med 2020-09-30.

Precis som du skriver så finns inget krav på öppettider utan arrendatorn driver verksamheten på marknadsmässiga villkor. Saknas underlag för verksamheten under sommartid så kan arrendatorn stänga. Om verksamheten ska vara öppen under tider då det saknas underlag för verksamheten kan kommunen inte gå in och stötta arrendatorn genom lägre hyreskostnader eller på annat sätt stödja verksamheten finansiellt.

Erik Lidberg

Förvaltningschef Serviceförvaltningen

Svar direkt: Sen flera månader tillbaka valde kommunen att stänga Akka på helgerna.

Restaurangen har fortsatt att ha öppet, men då antalet ätande under sommarmånaderna minskar är det inte ekonomiskt försvarbart att ha öppet. Vi kan inte ha öppet flera timmar för att servera lunch under två till tre timmar för att dagverksamheten ska vara öppen.

Vi erbjöd oss ha öppet som vanligt om kommunen stod för personalkostnaden under övrig tid men det fanns inget intresse för det. Det vi erbjuder nu är att man kan hämta mat inför helgen på fredagen. Vi har även utkörning till de äldre och företag som inte kan ta sig till Akka måndag till fredag.

Vi tycker också det är tråkigt då vi var lovade att kommunen skulle ha verksamhet där sju dagar i veckan vilket de dragit in på.

Ändras förutsättningarna så kommer vi ändra öppettiderna direkt.

Daniel Bergström

arrendator