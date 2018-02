Ingen är nöjd med Trelleborgshem

Foto: Privat

Läste att Trelleborgshem har nöjda kunder och relativt lite felanmälningar. Detta beror inte på att hyresgästerna är nöjda, de är uppgivna.

Missnöjd hyresgäst

Svar direkt: Tack för dina synpunkter. Rapporten som jag antar att du syftar på gällde antalet felanmälningar i lägenheter, och den var framtagen av Hyresgästföreningen. Vi är både tacksamma och stolta över att just våra hyresgäster faktiskt har lite färre fel i sina lägenheter än vad man har i andra lägenheter i Skåne. Det tycker vi är ett bra betyg, även om vi såklart alltid strävar efter att bli bättre. Att kunna ge bra service är viktigt för oss, eftersom det är människors hem det handlar om

När det gäller underhållsfrågan så kan jag berätta att vi under de kommande fem åren kommer att lägga mycket energi och pengar på just Fagerängen. Bland annat ska innergårdarna göras vid med lite hjälp av statligt stöd från Boverket, och i samband med det kommer vi att tvätta av fasader och snygga till i området. Besök oss gärna när vi bjuder in till boendedialog på området, så att vi alla tillsammans får området som vi vill ha det!

Jeanette Ekvall,

marknadschef AB TrelleborgsHem