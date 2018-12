Foto: Robin Haldert / TT

Eskalerande drogproblem bland unga i kommunen - en fråga till kommunens samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Ett litet barn är som vilket annat organiskt frö som helst. Med ohälsosam och rentav giftig näring (såväl fysisk som psykisk) gynnas inte den positiva tillväxten. I dag ser vi vissnande barn överallt. Problematiken är enorm och utmanande. Den reaktion våra unga människor uppvisar i form av psykisk ohälsa samt drogmissbruk borde vara en öronbedövande signal på att något är allvarligt fel i vår nuvarande livsstil samt i vårt moderna samhällsbygge.

Som kommuninvånare undrar jag vad vår skattefinansierade samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete säger om ökningen. Ser att på kommunens hemsida finns en handlingsplan antagen 2013 och reviderad 2015. Har man som samordnare inom detta område inte hängt med i utvecklingen eller finns det en ny plan eller analys att offentliggöra?

(Kanske en robot kan utföra dessa arbetsuppgifter lika bra?)

Nyfiken och bekymrad kommuninvånare,

Ulrika Olsson

Svar direkt: Att psykisk ohälsa och drogmissbruk ökar bland unga är givetvis mycket oroande och en högt prioriterad fråga. I Trelleborg har vi en samverkansgrupp kallad USSP. Fokus är förbättrad samverkan och att tillsammans utveckla ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete, riktat till barn och unga i åldern 0-20 år. I USSP ingår arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomsenheten), kommunens säkerhetsenhet, Avdelningen för hållbar utveckling och polisen.

Föräldrar är de allra viktigaste förebyggarna. I början av året öppnade Familjecentralen Bryggan som är en samlokalisering av öppen förskola, socialrådgivare, barnhälsovård och barnmorskemottagning. Syftet är stärka och utveckla det gemensamma hälsofrämjande arbetet för föräldrar och barn i åldern 0-6 år.

Under året har USSP besökt skolors föräldramöten. På agendan har vi haft lokal statistik om barns och ungas hälsa, förebyggande tips, nuläge angående droger samt fakta om cannabis, fritidsgårdarnas verksamhet, socialtjänstens stöd till föräldrar samt information från Nattvandrarna. Därutöver gör vi via skolan med jämna mellanrum informationsutskick till föräldrar om bl.a. alkohol och droger, information ges även via Facebook. I det förebyggande arbetet har vi ett mycket bra samarbete med Nattvandrarna och FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika).

Under året har gymnasieungdomar sommarjobbat med fokus på tobak. De fick utbildning i tobakens påverkan på hälsa, barns rättigheter och miljö. Under hösten har de besökt 17 skolklasser i årskurs 6 och bl.a. informerat om risker med tobaksanvändning. Att ungdomar är delaktiga i det lokala förebyggande arbetet är viktigt. Vi tror också att lite äldre ungdomar, som tydligt tar avstånd från droger, kan påverka de yngre på ett positivt sätt.

Handlingsplanen som reviderades 2015 är bildningsförvaltningens egen och gäller i nuläget. I övrigt ingår alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunens brottsförebyggande handlingsprogram 2016-2018, överenskommelse om samverkan 2016-2018 (kommun och polis), lokal folkhälsopolicy 2017-2020, hållbarhetspolicy för Trelleborgs kommun samt lokal strategi gällande barns rättigheter.

Karin Jeppsson

samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete och barnkonventionen, tillika samordnare för USSP