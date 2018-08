Hur informerade Centerpartiet väljarna?

Foto: Johan Nilsson / TT

Med anledning av Ola Olssons (C) debattartikel den 19 juli vill skribenten veta var Centerpartiet egentligen står.

På TA:s debattsida framför centerpartisten Ola Olsson sin synpunkt att politiker som byter parti är ett svek mot väljarna och underminerar demokratin. Mot denna åsikt är det svårt att ha något att invända. Hur bedömer då Ola Centerpartiets kollektiva övergång efter valet 2014 till den socialdemokratiskt ledda partigrupperingen?

Centerpartiet har under alla mandatperioder under 20-talet ingått i den borgerliga politiska Trelleborgsalliansen, det kan därför med fog antas att väljarna har en borgerlig hemvist. Under 20-talet har C:s väljarantal varit lågt med ett ringa antal mandat, två i kommunfullmäktige.

Trots detta har partiet tilldelats betydande och tunga politiska uppdrag i Trelleborgsalliansen. Hur informerade Centerpartiet 2014 sina väljare, för att undgå ett svek, att deras röst framöver kom att tillgodoräknas en vänstergruppering?

Ola, när man framför synpunkter om svek av andra bör man lägga det egna agerande i samma korg. Dessutom är det svårt att räkna med att alla förtroendevalda som byter politisk tillhörighet ges möjlighet att sitta kvar på samma förtroendeuppdrag som tidigare, men kan vara betydelsefullt för den som har att fatta beslutet.

Vad trist om detta förfaringssätt anammas fortsättningsvis i Trelleborg. Ge besked var du och ditt parti står före valet.

Leonard L