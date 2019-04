Hellre god hälsa än gratis medicin

Foto: Anders Wiklund/TT

Den absolut bästa vården är den som inte behöver ges. Så löd rubriken till Ola Olssons (c), debattinlägg i TA (den 11 april).

Jag håller helt med Ola och blev förvånad när följande hände mig häromdagen. Jag hade varit och opererat ett öga och skulle få recept på ögondroppar.

Min läkare frågade mig om jag hade diabetes, vilket jag inte har så jag svarade naturligtvis ”nej”. Var dessutom glad att jag kunde använda just det ordet.

Går till apoteket för att hämta mina droppar. När jag ska betala säjer expediten att den ena sorten av de föreskrivna dropparna tyvärr inte går in under högkostnadsskyddet på grund av att jag inte har diabetes. Jag blir väldigt förvånad och säjer: ”Jaså man ”straffas” för att man inte är sjuk? Då ska man betala fullt pris?” Och tillägger: ”Jag brukar inte nå upp till fri medicin eller sjukvård, och det har jag under åren som gått varit väldigt glad för. Det beror väl både på mina gener och min livsstil. Då betalar jag hellre fullt pris.” Jag tycker dock det är märkligt att man inte får rabatten på grund av att man inte lider av diabetes.

Vill bara tillägga, att jag hör till den äldre generationen som numera får all sjukvård gratis och jag tycker det är fantastiskt. Hoppas vi får behålla denna fina förmån även framöver.

Gabriella Ekberg

Fotnot: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har erbjudits möjlighet att svara på insändaren men valt att avstå.