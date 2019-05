Glöm Trafikverket

Foto: Tom Wall

Vi har allt i egna händer. Det enda vi aldrig haft är en stark ledare som kan peka med hela handen. Och det gäller att peka norr- och söderut där de som utnyttjar vår hamn finns.

Det kan aldrig vara meningen att vi i Trelleborg skall betala detta kalas med våra skattepengar.

Och vill inte staten Sverige och EU stå för dessa kostnader, så är det bara att ta ut avgifter på dem som redan trafikerar och utnyttjar Trelleborg med sina lastbilar. Vad har de att välja på?

250 kronor per enkel resa i miljöavgift, detta medför en extra kostnad på 14,70 kronor per meter för transportören. Det är småpengar för transportören. Och avsändare och mottagare av godset får ändå dela på denna kostnad. (Lastbilar betalar per meter. Och en dragbil och trailer är 17 meter lång). Detta ger med dagens 700 000 bilar per år 175 miljoner. På tio år 1,75 miljarder. För dessa kan vi göra mycket för att förbättra Trelleborgs urusla miljö. Och kanske bygga den här drömstadsdelen vid havet som skulle vara ett enormt lyft för Trelleborg.

Bygg en riktig ringväg med fyra filer norr om Trelleborg till tomten vid Palms åkeri. Där gräver man ner både biltrafiken och järnvägsspåren i en tunnel ner till nya hamnen. En sträcka på cirka två-tre kilometer.

Och när man planterat lite fina träd och buskar ovanpå denna tunnel, så kommer öster att bli den idyll som vi alla i Trelleborg önskar. Och även de som bor i centrum får stor del av denna förändring, då luften kommer att bli avsevärt mycket bättre. Även de som bor på väster blir av med den tunga smutsiga trafiken som drabbat dem under alla dessa år. Och Trelleborg som faktiskt är Sveriges sydligaste stad kommer att bli en drömstad att bo i.

För 1,75 miljarder kan man få mycket. Förutom tunnel, en ny ringväg och allt där tillhörande miljöarbete för att minimera vägens påverkan. Trelleborgs hamn kan använda en del av pengarna till att bygga tio megavindmöllor vid Kullagrunden. Dessa kommer att ge hamnen möjlighet att få ström så att färjorna inte behöver ha sina motorer på under tiden de ligger i hamn. Överflödet kan gå direkt in i Trelleborgs energi, vilket skulle öka intresset för företag att flytta hit, då staden kommer att ha mer ström än vad vi behöver.

Och sist men inte minst. Sluta med de här korkade utredningar som inte ger något mer än fördröjning.

Så frågan kvarstår. Är Mikael Rubin (M) den ledare som vågar ta på sig detta jobb. Eller skall vi vänta fyra år till.

RKL