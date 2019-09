Foto: Claes Nyberg

Till politikerna i bildningsnämnden.

Då var det dags igen. Skolbussverksamheten är under lupp! Jag är så innerligt trött på att man sparar på våra barn! Skolan har sparbeting på sig så att kvalificerad personal flyr Trelleborgs kommun. Nu ska man dessutom spara in på de kommunala skolbussarna. Politikerna måste sluta titta på "sista raden" och se på de mjuka värdena! Ni politiker har kanske barn själv? Försök tänk er in i om det var era barn det gällde? Vi föräldrar skickar vår dyrbaraste last med dessa bussar varje dag! Jag har själv ingen aning om hur mycket det kostar i pengar, men jag vet vad det kostar i trygghet för oss föräldrar och barn på landsbygden, att ha dessa chaufförer bakom ratten! Det är alltid samma chaufför och barnen blir välkomnade av ett varmt leende. Barn som kanske i början är lite osäker av sig växer snabbt som person: "jag vågar detta varje dag - själv!"

Chauffören har koll på alla barn och vet var alla bor. En sexåring kan kanske inte tala om vid vilken hållplats man ska av på när man ska hem, men det vet chauffören! Ett barn som står vid hållplatsen varje dag men plötsligt inte gör det? Då kollar chauffören sig runt, är barnet på väg? Denna känsla för barnen är ju omöjligt för en chaufför som byts varje dag. Som förälder känner jag mig trygg och jag slipper ge mig ut i morgontrafiken i onödan.

Ni politiker inser väl att barn körs runt i kommunen hela dagen? Inte bara morgon och eftermiddag. Man kör barn till badhus och sporthallar i hela kommunen.

Tydligen ska ett beslut om detta tas den 16 oktober, ändå har vi föräldrar inte fått någon information om det. Vi som faktiskt kommer att påverkas av detta ska kanske ha möjlighet att uttala oss? Sköt sånt här i dagsljus, för inte oss föräldrar bakom ryggen med ett färdigt beslut. Det blir svårare att ändra. Lyssna på oss! Det är vi som har röstat fram er! Låt oss behålla skolbussar och chaufförer i kommunal regi!

Skulle gärna vilja ha ståndpunkt från de olika partierna i bildningsnämnden.

Åsa Ahlbin