Inom de flesta politiska partier kan det finnas en hel del som känns motsägelsefullt. Men de brukar hålla sig på sin egna kant, i alla fall.

Men ett av partierna har det svårt, i synnerhet om man jämför partinamnet med dess agerande.

I Trelleborg är man med och bestämmer om en så kallad ringväg, som går rätt genom stan oavsett vilken dragning den har. Finansieringen är de med på, det vill säga kommunen skall själv betala utförandet. Kommunen sätter igång hela processen trots att berörda myndigheter stadigt säger nej. Det gör även den myndighet, som skall bevilja miljötillståndet, Trafikverket. Allt detta är MP med på, även på planerna att ytterligare utöka lastbilstrafiken över Trelleborg.

Enligt en artikel i Trelleborgs Allehanda i februari ökade antalet lastbilar över Trelleborg under 2017 med 38 000 till drygt 600 000. Det nya talet är därmed 1 667 lastbilar per dygn, ökningen i snitt är 106 lastbilar per dygn. Om konjunkturen hålla i sig, så att den genomsnittliga ökningen håller i sig i tre år blir ökningen 114 000 lastbilar, eller totalt cirka 720 000 lastbilar per år. Räknat på 360 dagar per år blir det 2 000 lastbilar dygn, eller 83 lastbilar i timmen, dygnet runt. Alltsammans bredvid en smärre utbyggnad i hamnen, en utbyggnad som går under namnet ”Sjöstaden”.

Dessutom vill regional- och riksdelen av partiet sänka antalet olyckor på E6 mellan Vellinge och Helsingborg, inte genom att bredda vägen, utan att smalna av vägytan. På så sätt kan farten sänkas, köer bildas och antalet köolyckor höjas, liksom sannolikt mängden utsläpp.

Detta är alltså Miljöpartiet i ett nötskal.

Dags att byta namn till ”Misärpartiet".

Tom Nyström