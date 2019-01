Dagens ros…

Foto: Privat

…till Paula Jönsson för hjälp och stöd. Orden räcker inte till för det gjorde för oss,

Louise och Noah

…till räddningstjänsten, som på juldagen snabbt kom först med hjärtstartare, och några minuter senare ambulanspersonalen. Resultatet blev tyvärr sorgligt, men ni gjorde ett jättejobb och var också oerhört bra mot mig, som bara kunnat ringa 112 - vars personal också ska ha en ros för lugnt och sakligt bemötande!

Annika på Strandgatan

…till all den fina och arbetsamma personalen, inklusive en mycket fin och bra överläkare, på Trelleborgs lasarett för fint omhändertagande när jag i augusti i fjor kom in akut med hjärtsvikt och lungorna fulla med vätska och fick den bästa vård jag varit med om under den vecka jag var inlagd. Jag har legat på ett antal sjukhus tidigare men aldrig med så bra vård. Även en ros till doktor Johansson i Höllviken som ombesörjde att jag kom iväg till sjukhuset.

Anita Råmonth

Laröd - Helsingborg